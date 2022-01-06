CHP, belediyelere 'polis baskınına karşı alınacak önlemlere' ilişkin bilgi notunu güncelledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığında kurulan "Yerel Yönetimler Hukuk Komisyonu" tarafından hazırlanan 9 maddelik bilgilendirme notu bugün, CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine gönderildi.

Bilgilendirme notunda, "Unutulmamalıdır ki; belediyelerimize karşı hukuksuz girişimlere heves edenler, karşılarında, Genel Başkanı'ndan her bir üyesine kadar kenetlenmiş, sırtını halkın iradesine dayamış, topyekûn bir mücadele bulacaklardır" ifadelerine yer verildi.