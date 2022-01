Memur ve emeklilerin yoksullukla mücadelesi: 'Ek iş yapıyoruz, tıkanmış noktadayız'

'Bankalara başvurdum, uygun bir kredi aradım, bulamadım'

'Meyve yüzü göremiyoruz'

'Ek iş olarak inşaat ustalığı yapıyorum'

"2015 yılında ilk atandığımda benim elime aylık net olarak dört asgari ücret geçiyordu. Şu an elime iki tane asgari ücret bile geçmiyor.

"Öğrenciyken inşaatlarda iş bulur, hiç boşta kalmazdım. Şimdi de ek iş buldukça inşaat ustalığı yapıyorum. Ancak 3-4 branşta inşaat ustası olmama rağmen ben bile şu an ek iş bulmakta zorlanıyorum. Artık fiyatlar çok düşük, yeteri kadar iş yok."

'Günübirlik ek iş arıyoruz, garsonluk yapıyoruz'

"Örneğin düğünlerde, yılbaşında ya da diğer özel günlerde garsonluk işi çıktığında birbirimize haber veriyoruz. Bazen hafta sonları da gidip garsonluk yapıyoruz. Hepimiz memuruz ama bunların hepsi yaşanıyor şu an."

"Çocuklarımızın proteininden C vitamine kadar her şeyi zor bela da olsa karşılarken, şu an hepsini birden karşılamamız imkânsız."