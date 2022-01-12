Diyarbakır'da 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na tepki: 'Kürt halkına hakaret'

Hatice Kamer

Diyarbakır

35 dakika önce

Kaynak, @JanBelek

Diyarbakır'ın kültüründe şarkılara ve efsanelere konu olan Kırklar Dağı son günlerde yeni bir tartışmaya sahne oluyor.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın öncülüğünde Kırklar Dağı'nda tarihi surlara bakan tepenin yamaçlarındaki 210 dönümlük araziye "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" yapılıyor.

Proje tamamlanırsa, Kırklar Dağı'na yapılan ikinci ormanlık alan olacak.

HDP ve Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları ise projeye sert tepki gösteriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kırklar Dağı'na inşa edilen apartmanların yıkımından sonra geçen ayında bölgeyi ağaçlandırmış ve mesire alanına "Fetih Ormanı" adını vermişti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: Diyarbakır'a hizmet maksatlı bir çalışma

BBC Türkçe'ye konuşan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" alanının çevresine tel örgü çekildiğini ve fidan ekimine başlandığını söyledi. Kayaalp, alana, çoğu meyve verecek 10 bin fidan dikileceğini söyledi.

Arazinin tapusunun Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Kayaalp, herhangi bir devlet kurumundan katkı almadıklarını vurguladı:

''Her bir fidana da şehit düşen güvenlik görevlilerimizin adını vereceğiz. Bilerek bazıları işi politik alana çekiyor ama tamamen insani bir şey ve tamamen Diyarbakır'a hizmet maksatlı bir çalışma, Devlet Bahçeli de Türkiye'ye mal olmuş önemli bir isim.''

Kayaalp, orman yapılmasına karşı çıkanların "PKK ile Kürtleri eşitleyenler ve şehri karıştırmak isteyenler" olduğunu iddia etti, ''Biz MHP olarak Kürtlere değil PKK'ya karşıyız. Devlet Bey'in de Kürtlerle ilgili olumsuz hiçbir açıklaması olmadı" diye konuştu.

Kaynak, HDP

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Diyarbakır'da pervasızlığın son örneği

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise dün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " 'Bahçeli adına Diyarbakır'da hatıra ormanı yapacağız' demek Kürt halkına hakarettir" dedi. "Bu artık gerçekten Diyarbakır halkına, Diyarbakır halkının kültürüne, kimliğine, onuruna saldırılarda pervasızlığın son örneğidir" diyen Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Bahçeli, Diyarbakır halkına ne verdi? Her gün Kürt halkına hakaret eden, Kürt halkının siyasi temsilcileri olan bizleri, onların meşru iradesini Türkiye halklarının meşru iradesi ile birleştiren HDP'yi her gün hedef gösteren, halkar arası düşmanlığı körükleyen söylem ve politikadan başka ne yapıyor? Diyarbakır'a onun adıyla bir hatıra ormanı hangi gerekçeyle kuruluyor?"

Kaynak, @JanBelek

STK'lar: Acilen bu kirli karardan vazgeçilmeli

Diyarbakır'da kültür ve sanat kurumlarının ağırlıkta olduğu 20'ye yakın sivil toplum kuruluşu (STK), Salı günü ortak bir basın açıklaması yaptı

"Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" projesine tepki gösteren STK temsilcileri tarihi On Gözlü Köprü'de açıklamak yapmak ve Kırklar Dağı'na yürümek istedi.

Polis engeliyle karşılaşan STK temsilcileri, basın açıklamasını köprünün girişinde yaptı.

STK temsilcileri, projeyi, "Kürt halkına hakaret" olarak nitelendirerek Kürt halkının bilinci ve hafızasıyla oynandığını öne sürdü.

Yapılan açıklamada, ''Faşizmin geldiği düzey artık tarihi yerlerin ismine bile tahammüllerinin kalmadığını göstermektedir. Kürt halkını kültürel bilinçlerinden koparmak için birey isimlerinden tutun; köy ve kentlerin, sokak ve caddelerin, vadi ve ırmakların, dağ isimlerine kadar; hatta işyeri isimlerini değiştirmeye kadar götürmüştür. Bununla açıkça söyledikleri; 'Önce sizi kültürel ve tarihi açıdan, sonra da her açıdan yok edeceğiz, size ait hiçbir şeyi bırakmayacağız'." denildi.

Açıklamada ayrıca Kürt halkının "faşist kararları" tanımayacağı ve boyun eğmeyeceği vurgulandı:

"Kayyum ve bu kararı verenler, acilen bu kirli kararlarından vazgeçmelidir."

BBC Türkçe'ye konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden bir kaynak ise MHP'nin yapacağı ormanın belediyeyle ilgisi olmadığını, bölgenin Orman Müdürlüğü'nün tasarrufunda olduğunu söyledi.

Kırklar Dağı ile ilgili ilk tartışma değil

Dicle Nehri kıyısındaki Diyarbakır'ın güneybatısındaki tepelik bölge, adını 'Kırklar Efsanesi''nden alıyor.

Günümüze kadar gelen efsaneye göre zamanında 40 evliya tepenin yamacındaki mağaraların birine girmiş ve bir daha oradan çıkmamışlar. Bu evliyaların her Perşembe akşamı toplanıp birer beyaz güvercine dönüşerek sabaha kadar ibadet ettiklerine inanılıyor.

Diyarbakır halkı da Kırklar Dağı'na ziyaretleri kutsal görüyor ve yakın döneme kadar bölgede adaklar adanıyordu.

Kırklar Dağı ile ilgili anonim halk türküsü "Suzan Suzi", Diyarbakır sıra gecelerinde en çok söylenen türkülerin başında geliyor.

Kırklar Dağı, Sur Belediyesi sınırında yer alıyor. 2011 yılında, BDP'li Abdullah Demirbaş'ın Sur Belediye Başkanı olduğu dönemde belediye meclisi kararıyla imara açılan bölgede 15 katlı birçok apartman inşa edilmişti.

Projeye göre bölgede apartmanların yanı sıra otel, AVM, tenis kortu ve piknik alanları da olacaktı.

İmar projesi ilk günden itibaren büyük tepki çekti, Diyarbakır'da STK'lar tarafından sık sık eleştirildi.

2016 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle apartmanlar yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne atanan ilk kayyım olan Cumali Atilla döneminde bölge ticari mekanlara açıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) inşa edilen yapıları mahkemeye taşıdı ve mahkeme TMMOB'u haklı buldu.