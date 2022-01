Süleyman Soylu ve İBB arasında 'maaş verilen gazeteciler' polemiği

59 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her ay bazı gazetecilere maaş verdiğini iddia etti. İBB hakkında özel teftiş başlatılmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Soylu, "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz" dedi. Soylu'nun iddialarına yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bakan bu akşam da A Haber'de 'ciddi' iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder" diye konuştu.