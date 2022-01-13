Enes Kara'nın video mesajının paylaşılmasına erişim engeli getirildi

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Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, cemaat yurdunda gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını anlatarak intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın yer aldığı videolara erişim engeli getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kara'nın çektiği videonun sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla yasal girişimde bulunulduğu belirtildi.

"Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir" denilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz."

Haberlere de erişim engeli

Daha önce Enes Kara'yla ilgili haberlere de, babası Mehmet Kara'nın isteği üzerine İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti.

Mehmet Kara, mahkemeye yaptığı başvuruda, "kişilik haklarına saldırıldığını, söz konusu haber ve videoların acılarını artırdığını, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini, toplumsal baskıya maruz kaldığını, bazı haber sitelerinin ideolojik yaklaşımlarını desteklemeye yönelik yapmış oldukları yayınların, ailenin mağduriyetini arttırdığını" savunmuştu.

Mehmet Kara ayrıca, yapılan yayınların "kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığını" belirtmişti.

Daha önce BBC Türkçe'ye konuşan Mehmet Kara ise çocuğunun manevi yönden gelişmesini istedikleri için dindar arkadaşların çocuklarıyla birlikte Elazığ'da bir dairede kaldığını söylemişti.