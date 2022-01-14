Döviz geliri ihracatçıyı kur ve enflasyonun etkilerinden korur mu?

18 dakika önce

Türkiye'nin yeni ekonomik modeli ihracata dayanıyor.

Şirketlerin üretimlerini artırarak yurt dışına satış yapmaları, böylece Türkiye'nin döviz gelirini yükseltmesi bekleniyor.

Ancak bunun gerçekleşmesinde bir engel var.

Türkiye ekonomisi ithalata dayanmakta.

Dolar/TL kurunun artması ve buna paralel olarak enflasyonda yaşanan yükseliş, üreticilerin masraflarının katlanmasına yol açtı.

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar da şirketleri zora sokmuş durumda.

Denizli ve İzmir'deki ihracat yapan şirketlerle yeni ekonomik modelin talep ettiği gibi üretimlerini artırmalarının mümkün olup olmadığını konuştuk.

Haber: Özge Özdemir