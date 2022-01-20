Kartal'da hemşire Ömür Erez öldürüldü, İstanbul Valiliği firari şüphelinin yakalandığını açıkladı

28 dakika önce

Koç, 39 yaşındaki zanlının, hemşire ile evlenmek istediğini ama Erez'in bunu istemediğini anlattı.

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklama yaptı ve "Bir sağlık çalışanına, bir kadına yapılan bu saldırıyı aklımız almıyor, vicdanımıza sığmıyor." mesajını paylaştı.