Nusrat Ghani: Eski İngiliz bakan yardımcısı, görevinden Müslüman olduğu için alındığını söyledi

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İngiltere parlamentosunda Muhafazakar Parti'den Müslüman bir milletvekili olan Nusrat Ghani, 2020 yılında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinden dini inancı nedeniyle alındığını söyledi.

Sunday Times gazetesinde yer alan habere göre Ghani, görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama istediğinde "Müslümanlığının bir sorun olarak gündeme getirildiğini" aktardı.

Muhafazakar Parti'nin disiplinden sorumlu yetkilisi Mark Spencer, Ghani'nin sözleriyle kendisini işaret ettiğini ancak iddialarının tamamen asılsız ve partiyi karalayacı nitelikte olduğunu dile getirdi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise Başbakan Boris Johnson'ın daha önce Ghani ile endişelerini konuşmak üzere bir araya geldiği belirtildi.

Başbakanlık Sözcüsü, Başbakan Johnson'ın daha sonra Ghani'yi resmi bir şikayet süreci başlatmaya davet ettiğini ifade etti. Ancak Ghani'nin bu adımı atmadığını belirten sözcü, "Muhafazakar Parti hiçbir türden önyargıya veya ayrımcılığa müsamaha göstermez" dedi.

Sözcünün açıklamalarına yanıt veren Ghani, Johnson'ın kendisine "bu meseleye dahil olmayacağını" yazdığını ve parti içi şikayet sürecini kullanmasını önerdiğini söyledi.

Başbakanlık'ta kabine değişikliği toplantılarında söylenenlerle ilgili kendisine aktarılan sözlerin Muhafazakar Parti mensupları tarafından söylenip söylenmediğini dahi bilmediğini vurgulayan Ghani, hükümet içinde olan bir meseleyi parti içerisine taşımadığını ifade etti:

"İstediğim tek şey hükümetin bunu ciddiye alması, düzgün bir şekilde soruşturması ve başka hiçbir meslektaşımın buna katlanmak zorunda kalmamasını sağlamaktı."

'Müslüman kadın diğer meslektaşları rahatsız ediyor'

Nusrat Ghani, 2018 yılında Theresa May hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı'nda görevine atandı ve Avam Kamarası'nda konuşan ilk Müslüman kadın bakan yardımcısı oldu.

Şubat 2020'de ise Johnson hükümetindeki kabinedeki küçük değişiklikte görevinden alındı.

Konuya ilişkin Sunday Times gazetesine konuşan Ghani, görevden neden alındığını sorduğunda bir hükümet denetçisinin kendisine, "Müslümanlığın bir sorun olarak gündeme getirildiğini" söylediğini ve "Müslüman kadın diğer meslektaşları rahatsız ediyor" dendiğini aktardı.

Ülkenin güneyindeki Wealden bölgesinden milletvekili olan Ghani, kendisine meseleyi gündemde tutmaya devam etmesi durumunda "dışlanacağı ve kariyerinin ve itibarının yok edileceğinin" söylenmesiyle konunun peşini bıraktığını söyledi:

"Resmi parti kanalları aracılığıyla birkaç kez daha gündeme getirdim... Prosedürü takip etme konusunda son derece dikkatliydim ve prosedür bittiğinde, kariyerime devam etmekten başka seçeneğim yoktu."

Adalet Bakanı: Son derece ciddi iddialar

BBC'nin Sunday Morning programına konuşan Adalet Bakanı Dominic Raab, Ghani'nin iddialarının son derece ciddi olduğunu ancak Ghani'nin resmi bir şikayette bulunmadığı sürece resmi bir soruşturmanın da olmayacağını söyledi.

Cumartesi akşamı Twitter'da paylaşımlar yapan Spencer ise Ghani'nin suçladığı kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Suçlamaları "Tamamen yanlış ve karalayıcı" olduğunu vurgulayan Spencer, Ghani'nin iddia ettiği kelimeleri sarf etmediğini savundu.

Spencer, o günlerde Ghani'nin konuyu Muhafazakar Parti içerisinde resmi bir soruşturmaya götürmeyi reddetmesinin "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Spencer, Ghani'nin iddialarını reddetti

Partisinin daha önce ayrımcılıkla ilgili şikayetleri nasıl incelediğinin ortada olduğunu da belirten Spencer, Profesör Swaran Singh tarafından hazırlanan raporu örnek gösterdi.

2021 yılında raporu hazırlayan Prof. Singh, "Raporda ayrımcılığa dair verilere rastladık. Sorun sistematik değil ama partinin bu sorunun kökünü kazımak için harekete geçmesi gerekir" demişti.

Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise Twitter'daki paylaşımında partisinde "İslamofobiye veya herhangi bir ırkçılığa yer olmadığını" yazdı. Zahawi iddiaların "düzgün bir şekilde soruşturulması ve ırkçılığın ortadan kaldırılması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid de konunun "düzgün bir soruşturmaya" ihtiyaç duyduğunu belirterek, Ghani'yi "resmi bir şikayette bulunmasında" destekleyeceğini ve Ghani'nin "dinlenmesi gerektiğini" ifade etti.

Muhafazakar Müslüman Forumu Başkanı Lord Sheikh ise Ghani'nin sözleri nedeniyle "çok rahatsız olduğunu" dile getirdi:

"Birisi doğruyu söylemiyor. Bunun temeline inmek istiyorum. Bağımsız bir kişi tarafından soruşturma açılmasını istiyorum."

BBC Politika Muhabiri Damian Grammaticas, anlaşmazlığın kamuoyuna açıklanmasının, Başbakan için önemli bir haftanın arifesinde Muhafazakarlar arasında ciddi bir gerilimin işareti olduğunu söyledi.

Öte yandan sivil bir kamu görevlisi olan Sue Gray, koronavirüs karantinaları esnasında hükümet binalarında düzenlenen partilerle ilgili soruşturmasını tamamlayacak.

Gray'in şu anda Johnson'ın Downing Caddesi'ndeki özel dairesinde düzenlenen toplantıları da araştırdığı bildirildi.