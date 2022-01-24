BtcTurk: Kripto para platformuna erişim sorunu sona erdi

BTC Turk Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Değerli kullanıcılarımız, Btc Turk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir. Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kriptopara bakiyelerini görebilirsiniz" denildi.