Gaffar Okkan: Diyarbakırlıların 21 yıldır unutmadığı, öldürülen eski emniyet müdürü

24 Ocak 2022, 14:05 +03

Kaynak, DHA

24 Ocak 2001'de, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlendi. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürüldü. Saldırıda Gaffar Okkan ve beş polis memuru hayatını kaybetti.

Saldırının düzenlendiği Sezai Karakoç Bulvarı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir anma töreni yapıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, karanfiller bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende kısa bir konuşma yaptı. Aşkın, Okkan'ın, kentin her sokağında, yardıma muhtaç olan herkese yardım ettiğini, kent sakinlerinin ona "Gaffar baba" diye hitap ettiğini hatırlattı.

Aşkın, "Bu herkese kısmet olmayacak bir gönüllerde taht kurmaydı. Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta, birçok iş yerinde ve evde onun o gülen yüzüyle fotoğrafını görüyoruz. Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı unutmadılar ve unutmayacaklar. Çünkü o bu kenti çok seviyordu'' dedi.

Gaffar Okkan için, Hendek'teki mezarı başında da anma töreni düzenlendi.

Kaynak, DHA

Kısa sürede halkın sevgisini kazandı

1952 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan Ali Gaffar Okkan, 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandı.

İzmir'den sonra 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Okkan, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfi etti. 1986 yılında ise Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna girdi ve 1992 yılında emniyet müdür yardımcısı oldu.

1993'te 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edilerek Kars Emniyet Müdürü oldu.

18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

Diyarbakır'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü 1997 yılında göreve başlayan Okkan, kısa sürede halkın sevdiği bir isim olmayı başardı.

Onun döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı. Çocuk ve yaşlılar için devriye gezen araçlarda yine kadın polisler görevlendirildi.

Okkan, Diyarbakır ve bölgede Hizbullah örgütüne yönelik başlatılan operasyonlarda etkili oldu.

2000 yılında örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonun içinde adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgütün hedefi olduğu, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öldürülmesi büyük üzüntü yarattı

Onlara kendilerinden biriymiş gibi yaklaşan ve şehirde çok sevilen Emniyet Müdürü Okkan'ın öldürülmesi, Diyarbakır halkında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Okan'ın cenazesinin memleketine uğurlanacağı gün, şehirde birçok esnaf kepenk kapattı, sokaklarda binlerce insanın katıldığı protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Diyarbakır'dan yüzlerce kişi cenazeyle birlikte Hendek ilçesine gitti, mezarın başında saf tuttu. O yıl Diyarbakır'da doğan birçok bebeğe Ali Gaffar Okkan ismi kondu.

Kaynak, DHA

Diyarbakırspor'un maçlarına giden ve takımın birinci lige çıkması için çabalayan Okkan suikasta kurban gittiğinde, Diyarbakırspor taraftarları cenazesine katılmıştı.

Daha sonra anısına bir de marş yapmışlardı:

"24 Ocak gecesi öldürdüler hepimizi, Yeni doğan bebelere verdiler ismini/Caddelere, sokaklara, astılar resmini, Gaffar Okkan ölmedi, kalbimizde yaşıyor."

Gazeteci Faruk Arhan, BBC Türkçe için hazırladığı bir haberde Okkan için şunları yazmıştı: