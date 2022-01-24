İstanbul'da yoğun kar yağışıyla mücadele

7 dakika önce

Kaynak, DHA

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili olurken, İstanbul'da Trakya yönünden gelen araçların kente girişi durduruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

Akşam saatlerinde kar yağışının yoğunlaştığı İstanbul'da şu önlemler alındı;

İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyecek.

AVM'ler yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.30'da kapatılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erdi.

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

Yoğun kar yağışı yüzünden kargo terminalinde çökme ola İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu

Metro ve Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacak.

İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25 Ocak Salı günü tatil edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, TIR'lar hariç trafiğe açıldığını duyurdu. İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımın trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

İstanbul'da Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Zor bir akşam geçiyor, bunun farkındayız" dedi ve İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı gözlenmekte olduğunu aktardı.

Kaynak, DHA

İmamoğlu: 50 santimi aşan kar yağışı

AKOM'da açıklamalar yapan İmamoğlu "İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var" dedi.

İmamolğlu , "Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar" diye konuştu.

Kar yağışının cuma gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.