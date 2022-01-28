Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı’ndan istifa etti; yerine Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.