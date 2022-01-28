Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı’ndan istifa etti; yerine Bekir Bozdağ atandı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Gül, 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğü Adalet Bakanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tensipleriyle" (uygun görme) ayrıldığını söyledi.
Gül, "görevinden af talebi için ERdoğan'a şükranlarını" sundu ve yeni Adalet Bakanı Bozdağ'a başarılar diledi.
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