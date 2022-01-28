TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı; yerine Erhan Çetinkaya atandı

29 Ocak 2022, 01:54 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Kaynak, TÜİK Fotoğraf altı yazısı, Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'i görevden aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Dinçer'in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

TÜİK neden eleştiriliyordu?

Türkiye ekonomisi geçtiğimiz haftalarda tarihinin en ciddi kur dalgalanmalarından birini yaşadı.

Bu dönemde TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri de tartışma konusu oldu. Çünkü, alternatif enflasyon oranı yayımlayan oluşumların ve TÜİK'in açıkladığı veriler arasında büyük farklar kamuoyunun dikkatini çekti.

TÜİK, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı. Böylece yıllık enflasyon, Eylül 2002'den bu yana en üst düzeye yükseldi.

TÜİK'ten önce ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Aralık ayı tüketici fiyat endeksi hesaplamalarını kamuoyu ile paylaştı. ENAG'a göre Aralık'ta enflasyon yüzde 19,35 oldu. Günlük fiyat değişimleriyle hesaplanan enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 82,81 olarak hesaplandı.

Muhalefetteki siyasi partiler ve birçok ekonomist de TÜİK'in verilerinin gerçek dışı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuyu görüşmek üzere Aralık 2021'de TÜİK'ten randevu istedi. Randevu alamayan Kılıçdaroğlu, ertesi sabah kurumu ziyaret edeceğini açıkladı ancak kurumun kapısından içeri alınmadı.

Kılıçdaroğlu, Ankara'daki TÜİK merkezinin önünde yaptığı açıklamada, "Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Buraya niye geldik?" dedi.

Daha sonra TÜİK uzmanları BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı ve enflasyon hesaplarının nasıl yapıldığını açıkladı.

Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir?

Dinçer, 2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atandı.

1968 yılında İstanbul'da doğan Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Daha sonra aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan eski TÜİK Başkanı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine Doktorasını aldı.

Akademik kariyerine 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlayan Dinçer, 2019 yılında profesör ünvanı aldı.

27 Aralık 2021'de Habertürk internet sitesinin sorularını yanıtlayan Dinçer, TÜİK Başkanlığı görevine atanma sürecini şöyle anlattı:

"Ben Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde hoca olarak görev yapıyordum. Bir akşam Külliye'den davet edildim. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Bana TÜİK Başkanlığı görevini tevdi etti. Ve Mart 2021'de göreve başladım. Böyle gerçekleşti."