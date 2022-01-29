Bekir Bozdağ: Üçüncü kez Adalet Bakanlığı görevine getirilen AKP'li siyasetçi

15 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı'ndan istifa eden Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ı atadı.

Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ için yeni bir görev değil.

Bozdağ ilk olarak 2013 yılında Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı nedeniyle görevinden ayrılan Sadullah Ergin'in yerine bu göreve atandı.

Ardından ise bakanlığı Mart 2015'te 8 ay süreliğine Kenan İpek'e bıraktı.

İpek'in ardından Kasım 2015'te tekrar göreve geldi ve Temmuz 2017'ye kadar Adalet Bakanı görevini sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşan yeni kabinede ise koltuğunu Abdülhamit Gül'e devretti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bekir Bozdağ ve Sadullah Ergin

Son olarak Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nı yürüten Bozdağ, AKP içerisinde de Genel Başkan Yardımcılığı dahil çeşitli kademelerde görev aldı.

Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğan Bozdağ, siyasete de bu ilçede 1999 yılında Fazilet Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak adım attı. Ancak seçimde yüzde 26 oyla ikinci sırada yer aldı.

22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde AKP'den Yozgat Milletvekili seçilen Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında yaptı.

Tartışılan Fethullah Gülen konuşması

2011'de AKP'nin Grup Başkanvekilliği görevini yürüttüğü sırada TBMM'de yaptığı bir konuşmada Fethullah Gülen hakkında, "Bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şeyi gözünün önünde olan" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri gerekçesiyle uzun süre muhalefet partileri tarafından eleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından da çokça kez hatırlatılan ve eleştirilen konuşmasını Bozdağ, "Ben o konuşmayı inanarak yaptım. Şimdi yaptığım konuşmaları da inanarak yapıyorum. Çünkü o dönemde Fetullahçı terör örgütünün suç, ihanet şebekesi olduğuna dair bir bilgim yoktu" sözleriyle savundu.