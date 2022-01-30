Erdoğan'ın törende sahneye çıkarttığı çocuk, Kılıçdaroğlu için 'hain' dedi; CHP, olayla ilgili Erdoğan'ı kınadı

30 Ocak 2022, 15:53 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki toplu açılış töreninde sahneye çıkarttığı bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "hain" dedi. CHP Genel Merkezi ise olayla ilgili olarak Erdoğan'ı kınadı. Kılıçdaroğlu, kamuyouna çağrıda bulunarak, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin" dedi.

Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış törenine katıldı ve törende bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından bakanlarla birlikte temsili bir kurdele kesme töreni gerçekleştirildi.

Bu tören esnasında Cumhurbaşkanı, izleyiciler arasında yer alan bir çocuğun sahneye çıkarılmasını istedi.

Görevlilierin yardımıyla sahneye çıkarılan çocuk bir süre Erdoğan'a sarıldı ve ardından da kalabalığa doğru konuşmaya başladı.

Erdoğan'ın uzattığı mikrofunu, "Mikrofonu verin" diyerek alan çocuk, "Arkadaşlar, Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain" dedi.

Sahneye çıkarken Erdoğan'a karşı asker selamı da veren çocuk, "Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin" diyerek Erdoğan için oy da istedi.

CHP'den kınama

CHP Genel Merkezi, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin, Türkiye'nin evlatlarını artık rahat bırakın" ifadelerine yer verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kınadı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütüne çağrıda bulunarak, "Duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan sonra pek çok CHP yöneticisi ve milletvekili de Erdoğan'a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Ne hale düştünüz. 10 yaşındaki çocuktan medet umar hale geldiniz. Söyleyecek sözünüz yok çocukları kullanıyorsunuz. Zavallısınız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Erdoğan için "Gücünü kaybettikçe kontrolü kaybediyorsun, İtibarı kaybettikçe de nezaketi kaybediyorsun" diye yazdı.

Kutuplaşma ve kışkırtma siyasetini çocuklar üzerinden yapılmasından daha büyük bir ayıp olamayacağını belirten Altay, Erdoğan'ı kınadı.