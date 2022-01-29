BBC ile TGS anlaştı, İstanbul büro grevi sona erdi

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TGS, imzalanan yeni toplu iş sözleşmesiyle, çalışanların ücretlerinde yıllık yüzde 32 oranında artış, özel sağlık sigortasının aileleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, günlük brüt 60 TL değerinde öğle yemeği desteği ve yıllık brüt 1200 TL karşılığı gözlük yardımı kazanımlarını elde ettiğini açıkladı.

TGS, BBC İstanbul grevi öncesi son medya grevinin 2009'da yapıldığını, BBC İstanbul çalışanlarının iş bırakma eyleminin de bir yabancı yayın kuruluşunun ilk grevi olduğunu belirterek, kazanımların hem yerel hem de yabancı basında çalışan gazeteciler için önemli bir referans olduğunu vurguladı.