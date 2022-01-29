Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Sel felaketi olduğunda biz balıkçıya gitmedik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışı sürerken balık restoranında yemeğe gitmesine gönderme yaparak, "Sel felaketi oldu, hep birlikte Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik" dedi.

Giresun'de Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara büyükelçisi ile Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yemesini kastederek, "Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarım ve ben hep birlikte Doğankent'te, Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Vatandaşlarımızın yanına gittik… Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, bora, fırtına esiyor, hiç umurlarında değil" ifadesini kullandı.

Restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri nedeniyle iktidarın eleştirilerine maruz kalan İmamoğlu, "Yemeği iptal etmeyi düşündüm, ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gittim" açıklamasını yapmıştı.

İmamoğlu, "Şeffaf bir yemekti. Kara rağmen Sayın Büyükelçi bir gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Çalışmalarım arasında bir vakit dilimini ayırıp bu resmi buluşmayı yaptık... Bir belediye başkanının 1-2 saat bir yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! @ekrem_imamoglu ve @mansuryavas06 , siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!" ifadesini kullanmıştı.

'Yaşadığınız sıkıntıların farkındayız'

Muhalefeti hedef alan ve "Bunlar ülkenin milli çıkarlarını içeride ve dışarıda savunmaktan acizler" diye konuşan Erdoğan şöyle devam etti:

"Tabii bunları söylerken yaşadığınız sıkıntıları, yaptığınız fedakarlıkları, altına girdiğiniz yükleri görmezden gelmiyoruz. Tam tersine hepsinin de farkındayız; yakından takip ediyoruz; çözüm yollarını arıyor, buluyor ve hayata geçiriyoruz."

"Enflasyonun sizlerin üzerinde ciddi bir yük haline dönüştüğünü biliyoruz, görüyoruz. Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek."

'Önce 2023, ardından 2024'

Daha sonra AKP Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, burada da muhalefeti hedef alarak, "Önce 2023, ardından 2024 seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği yıllar olacaktır" diye konuştu.