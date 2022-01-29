Covid: Türkiye'de vaka sayısı 95 bine yaklaşarak yeni bir zirveyi gördü

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Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İstanbul'da bir semt pazarı - 24 Aralık 2021

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 94 bin 783 koronavirüs vakası tespit edildi; 174 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yapılan günlük test sayısı ise 440 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, vaka sayılarındaki artışın "Omicron varyantından kaynaklı" olduğunu ve bunun "umut kırıcı" anlaşılmaması gerektiğini belirtti.

Koca, "Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" dedi.

Türkiye'de giderek yayılan Omicron varnyatı ile 12 Ocak'ta 77 bin 772 ile zirveye tırmanan vaka sayıları daha sonra bir miktar düşüşe geçmişti.

Ancak son iki günün rakamları üst üste yeni rekorlara işaret etti.