Muhalefet, parlamenter sistemin ardından, çalışma alanlarını genişletmeyi planlıyor

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

41 dakika önce

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"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasını tamamlayan 6 muhalefet partisi, bu çalışmanın liderler tarafından kamuoyuna açıklanmasının ardından, "yeni yol haritası" için masaya oturacak.

Seçim öncesi ve sonrasına ilişkin işbirliği alanlarını genişletme hesabı yapan 6 siyasi parti arasındaki görüşme trafiğinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanırken; CHP Yerel Yönetim Yasası taslağı konusunda da ortak çalışma yapılması için öneri götürmeye hazırlanıyor.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti temsilcilerinden oluşan komisyon, yılbaşı öncesinde parlamenter sistem çalışmasını tamamladı ve liderlere de sunuldu.

Ortak belirlenecek takvim çerçevesinde bu çalışmanın 6 partinin genel başkanları tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Çalışmanın ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyordu. Ancak, önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in covid-19'a yakalanması, programın da aksamasına neden oldu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, olağanüstü bir gelişme veya aksaklık olmazsa bu ay içinde 6 liderin bir araya gelerek, parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuna açıklamaları bekleniyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi kabul görürse, liderler "alfabetik sıraya" göre söz alarak, parlamenter sistem önerisi konusundaki görüşlerini açıklayacak.

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Yeni yol haritası için masaya oturulacak

6 muhalefet partisi arasında güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda "tam mutabakat" olduğu belirtilirken, kulislerde, "Aslında bu işin en kolay kısmıydı, asıl zorlayıcı konular, parlamenter sistem çalışmasının açıklanmasından sonra gündeme gelecek" yorumu yapılıyor.

Muhalefetin önünde bundan sonraki süreçte seçim ittifakının nasıl şekilleneceği, seçim sonrasında "başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş süreci" planlaması, yeni işbirliği alanlarının ne olacağı, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı gibi önemli konular bulunuyor.

Bu çerçevede, bir anlamda "iktidara hazırlık" için yol haritası belirleyeceğine dikkat çekilerek, parlamenter sistem çalışmasının açıklanmasının ardından yeniden masaya oturulacağı ve hangi alanlarda nasıl çalışma yürütüleceğinin netleştirileceğine dikkat çekiliyor.

'Millet ittifakının marka değeri var'

Muhalefet partileri arasında önümüzdeki süreçteki en önemli gündem maddelerinden birisi de muhalefet ittifakının nasıl şekilleneceği oluşturacak. Son iki seçime "Millet İttifakı" adı altında giren CHP ve İYİ Parti; Saadet ve Demokrat Parti'nin yanısıra, seçimlerden sonra kurulan DEVA ve Gelecek Partisi ile ittifakı genişletme hesabı yapıyor.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise , Millet İttifakı'nın "genişlemesi" yerine "yeni bir ittifak" kurulmasını öneriyor. Ancak gerek CHP, gerekse İYİ Parti'de "yeni isimle yeni bir ittifak" önerisine sıcak bakılmıyor.

2018 seçimlerinde Saadet ve Demokrat Parti'nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde, başta 3 metropol kent olmak üzere bir çok büyükşehir belediyesini iktidar partisinden alması ile önemli bir başarı sağladığına dikkat çekiliyor ve bu nedenle "Millet ittifakının bir marka değeri olduğu" bu nedenle isim değişikliğine gidilmesinin doğru olmayacağı ifade ediliyor.

Yerel yönetimler için ortak çalışma önerisi

CHP, muhalefet partileri arasında parlamenter sistem çalışmasına katılan 5 muhalefet partisi ile işbirliğini, farklı alanlarda genişletmeyi istiyor.