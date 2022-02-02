Türkiye ve Ermenistan arasındaki uçuşlar bugün başlıyor

31 dakika önce

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Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri bugün atılıyor. 2020'den bu yana yapılmayan uçuşlar bugün yeniden başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuşların haftada üçer kez yapılacağını duyurdu.

1993 yılından bu yana diplomatik ilişkilerin kurulmadığı, sınırların kapalı olduğu Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan görüşmeler 14 Ocak'ta başladı.

İki tarafın da atadığı özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan'ın Moskova'da yaptığı toplantı öncesi, taraflar güven artırıcı önlemler konusunda uzlaştı.

İlk olarak Ermenistan, Eylül 2020'de başlayan Dağlık Karabağ savaşındaki Azerbaycan'a destek verdiği gerekçesiyle bazı Türk ürünlerine getirdiği yasağı kaldırdı.

Ardından da taraflar, yine 2020'de kesilen doğrudan uçuşların yeniden başlaması konusunda uzlaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) bugün yaptığı açıklamada, uçuşlarla ilgili şu bilgiler verildi:

"2 Şubat itibariyle Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar karşılıklı olarak başlıyor. İstanbul-Erivan hattındaki uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada üçer kez yapılacak.

"2 Şubat tarihinde yerel saatle 18:00'de Erivan Zvartnots Havalimanından kalkacak 3F475 sefer sayılı Fly One Havayolları uçağı saat 19:50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacaktır. Aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 20:40'da İstanbul Havalimanından Erivan'a hareket edecektir.

"Pegasus Havayollarının PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivan'a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35'de iniş yapacaktır. PC551 sayılı dönüş seferi 06:50'de Erivan'dan kalkacak olup, 07:55'de Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapacaktır."

'Olumlu bir gelişme ama sadece iki yıl önceki duruma geri dönüş'

Taraflar, daha önce 2009'da başlattıkları normalleşme sürecinin önünü tıkayan 1915 olayları, iki ülke sınırıyla ilgili iddialara odaklanmak yerine bu kez daha hızlı ve yapıcı çözümler getirilebilecek, iki halkın da yararına olacak konulara odaklanmaya karar vermişti.

Bunların başında da transit ticaret yollarının açılması ve ticaretin başlaması geliyor.

14 Ocak'ta bir araya gelen özel temsilciler, görüşmelere ön şartsız olarak devam etme konusunda da uzlaştı. Ancak henüz ikinci görüşmenin yeri ve zamanı netleşmedi.

Ankara, görüşmelerin doğrudan olması, üçüncü ülkelerin müdahalesi olmadan yürütülmesi konusunda taleplerini iletmişti. Ancak Ermenistan ve Rusya'nın talebiyle ilk görüşme Moskova'da yapıldı.

AFP haber ajansına konuşan Carnegie Europe düşünce kuruluşundan Thomas De Waal, ilk aşamada yapıcı olsa da çok küçük adımlar atıldığı, sürecin yavaş ilerlediği yorumunda bulundu:

"Bu elbette ki çok iyi bir haber, ancak sadece iki yıl önceki duruma yeniden geri dönülüyor. Pegasus gibi charter olmayan düzenli bir Türk havayolu firmasının dahil olması da olumlu bir gelişme. Ancak bir devrim de değil. Yani bence bu gelişmeyi memnuniyetle karşılayabilir ama çok da büyük bir siyasi önem atfetmemeliyiz."

Daha önce uçuşları Atlas Global gerçekleştiriyordu ancak Şubat 2020'de şirket iflas edince, doğrudan uçuşlar kesilmişti. O tarihten bu yana Erivan-İstanbul arası yolculuk yapmak isteyen yolcular, Gürcistan'dan aktarma yapmak durumunda kalıyordu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'li milletvekilleriyle görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, doğrudan uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuştu: