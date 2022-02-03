Enflasyonun yüzde 48’i aşmasıyla 19 yılın rekoru kırıldı

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Ocak ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 olarak gerçekleşti; böylece son 19 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyonda Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

Reuters'ın yaptığı ankete göre enflasyonun yüzde 47 gelmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 25 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ise medyan beklenti enflasyonun yıllık yüzde 46,5 gelmesi yönündeydi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.

Aylık enflasyon ise %11,10 olarak geldi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 39,45 oldu.

Yabancı kurumlar yüzde 48'in üzerini öngörmüştü

Bloomberg HT'nin haberine göre yabancı kurumların analizinde Ocak için yüzde 48,2 beklentisi öne çıkmıştı.

Unicredit, müşterileriyle paylaştığı bir notta Ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 10,7; yıllık yüzde 48,2'ye artmasını beklediklerini açıklamıştı.

Manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini belirten kurum, alkol ve tütünün ise enflasyonu 1,1 yüzde puan ekleyebileceğini belirtmişti.

Üretici fiyatları yüzde 94 yükseldi

Ocak ayında üretici fiyatları da keskin bir yükseliş kaydetti.

Verilere göre üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 93,53 arttı.

Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 10,45 olarak kaydedildi.

Nebati, yüzde 50'nin altında zirve bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüketici enflasyonunun Nisan'da yüzde 50 altında bir seviyede zirve yapacağını öngördü.

Enflasyon verisinin hemen öncesinde yayımlanan Nikkei haber ajansı söyleşisinde Nebati enflasyonu "ciddi bir problem" olarak tanımladı, dünyanın da benzer problemler yaşadığını söyledi: