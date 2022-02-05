Isparta'da elektrik kesintisi günlerdir sürüyor: "Komşular ısınmak için aynı evde kalıyor"

13 dakika önce

Kaynak, DHA

Isparta'da yoğun kar yağışı yüzünden günlerdir şehrin kimi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisi yüzünden doğalgazın çalışmadığı evlerde aileler zor durumda.

Ailesi Isparta'da yaşayan ve BBC Türkçe'ye konuşan bir kişi, komşularının ısınmak için sobası olan bir evde beraber kaldığını anlattı.

Bazı evlerde ise aileler tüple kaynattıkları suyun buharında ısınmaya çalışıyor.

Bu durum özellikle hastaların ve çocukların yaşadığı evlerde sorunlara yol açıyor.

Elektrik olmadığı için telefonunu şarj edemeyen kişilere ise süpermarketler yardım ediyor.

BİM ya da A101 gibi marketler, cep telefonlarını şarj etmeleri için prizlerini vatandaşların kullanmasına izin veriyor. Telefonlarını ve cihazlarını şarj etmek isteyen vatandaşlar sıraya giriyor, belirli bir süre boyunca telefonlarını şarj etmelerine izin veriliyor.

Elektriğin olduğu bölgelerdeki otellerde ise yer kalmadı.

Diğer yandan şehirde taşınabilir şarj aletlerine talep arttığı için bu cihazların fiyatları yükselmiş durumda.

Isparta Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamasında kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini ve elektrik kesintileri ile ilgili olarak arızaların giderilmesi için sahada çalışmaların yapıldığını aktardı.

Belediye Başkanı: Çalışmalar sürüyor

Isparta'da 3 Şubat'ta başlayan ve iki gün boyunca etkili olan kar, elektrik iletim kulesi ve trafolarda arızaların yaşanmasına neden oldu.

Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

DHA'nın haberine göre Valilik tarafından oluşturulan kriz merkezi koordinesinde ekipler kar temizliği ve elektrik kesintisinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Ekiplerimiz sürekli çalışmalarını sürdürmektedir. 3.200 sokak ve cadde açık. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sıkıntısı yaşayan bazı yerlerimiz var. Tüm ekipler çalışmalarını devam ettirmektedir. Bugün tüm sıkıntıların giderileceğini müjdelemek isterim" açıklamasında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ise, "Isparta'da yaşanan elektrik arızaları nedeniyle gerek evde bakım hizmeti alan hastalarımız gerekse diyaliz hastalarımıza tek tek ulaşarak hastanelerimize misafir edebileceğimizi ifade ettik. İl merkezimizde ve ilçelerimizde konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayan hastamız olmadı" dedi.

"Yüzde 95'ine elektrik verildi"

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den ise kentteki elektrik kesintisi ve yapılan çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yük ve aşırı buzlanmanın etkisiyle" önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı belirtildi.

"Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95'ine an itibari ile enerji sağlanmıştır" ifadesinin yer aldığı açıklamada kesinti ve arızayla mücadele edildiği aktarıldı:

"İl merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personelimiz ve 75 araç ile müdahale edilmektedir."

Şirket ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin aboneye enerji verilemezken bu sayının 16 bin aboneye kadar indiğini belirtti.

Ancak halen çok sayıda kişi elektriğin gelmemiş olmasından şikayetçi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'da kar yağışı ile başlayan ve elektrik kesintisi ile devam eden krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.