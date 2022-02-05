Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet lideri ilk kez bir araya gelecek

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisinin lideri 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasını Aralık ayı sonu itibariyle tamamlayan altı siyasi partinin lideri ikili buluşmaların ardından, ilk kez ortak bir platformda buluşacak.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu buluşma, hem "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması"nın kamuoyuna duyurulma takvimi hem de seçimlere dönük bundan sonra izlenecek yol haritasının ele alınacağı ilk toplantı olacak.

Trol raporu: Kılıçdaroğlu ve CHP'yi hedef alan 10-12 bin hesap var

Öte yandan CHP, Twitter'dan Kılıçdaroğlu ve partiyi hedef alan trol hesaplarla ilgili raporunu da açıkladı.

Trol hesaplardan üretilen 754 bin 975 gönderi üzerinden yapılan incelemeye göre CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhine aylık bazda "faaliyet gösteren" ortalama 10-12 bin trol hesap bulunuyor ve bu hesaplar yine aylık bazda ortalama 250-300 etiket üretiyor.

CHP'nin tespitine göre bu hesapların ürettikleri paylaşımlar ağırlıklı olarak küfür, hakaret, küçük düşürücü ve aşağılayıcı-alaycı içeriklerden oluşuyor.

En önemli trol hesapların isimlerinin yer aldığı raporda, trol hesapların "karakteristik özellikleri" şöyle ifade edildi:

"CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan organize trol hesaplar çoğunlukla gerçek bir kimliğe sahip bulunmamaktadır. Bazı trol hesapların adlarında genellikle dört ve daha fazla rakam bulunmaktadır. Bu durum trol hesapların rastgele oluşturulduklarına işaret etmektedir.