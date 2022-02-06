Bahçeli: ABD Büyükelçisi'nin İmamoğlu'na gitmesi zarfsız mesajdır

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MHP lideri Bahçeli, partisince Ankara Kızılcahamam'daki otelde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleri ortak toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, CHP'yi ve İYİ Parti ile kurduğu Millet İttifakı'nı eleştirdi.

Bahçeli, 19 Şubat'tan itibaren CHP'li il ve ilçe belediyelerini ziyaret edeceklerini açıkladı:

"Temamızı, 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' olarak belirlemiş durumdayız. CHP, tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmış, Aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kolları sıvamış siyaset yozlaşması, siyasi yıkım müteahhididir. CHP'nin maskesini düşüreceğiz, ipliğini pazara çıkaracağız, kalelerine teker teker girip bu partiye oy veren kardeşlerimize gerçekleri tüm çarpıcılığıyla anlatacağız, inanıyorum ki hepsini de ikna edeceğiz."

Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, bunun gündemde olmadığı konusunda ısrarını yineledi:

"Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gayesi zaman kaybıdır, emek israfıdır, boşuna meşguliyettir. Nitekim aziz Türk milleti kararını vermiş, gelecek ümitlerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bağlamıştır. Bilinmelidir ki bundan geriye dönüş ne mümkün ne de muhtemeldir."

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan muhalefet bloğu, bir süredir güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürütüyordu. Çalışmaya son halini vermek üzere altı muhalefet partisinin liderleri 12 Şubat'ta ilk kez bir araya gelecek. Dün CHP'den yapılan açıklamaya göre liderler bu görüşmede, seçim sürecinde nasıl bir yol izleyeceğini de masaya yatıracak.

'Be hey Büyükelçi, sen kendini ne sanıyorsun?'

Bahçeli, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili de şunları söyledi:

"Bu ziyaret garip bir tasarruf, sorgulamaya açık bir tercihtir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla henüz çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi, zarfsız bir mesajdır. Güya 'Askıda Fatura Projesi'yle ilgili bilgi almak istiyormuş. Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun, kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun?

"ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin, diplomatik nezaket ve teamülleri çiğneyerek soluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alması bir defa kasti ve programlanmış bir tahriktir. Ankara'da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye kala kala bir tek İstanbul Belediyesi mi kaldı? Bu büyükelçi, Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya kalkışmıştır. Bu yanlıştır."