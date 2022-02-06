Okullar yarıyıl tatili sonrası yarın açılıyor

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6 Eylül 2021'de başlayan ve 24 Ocak'ta sona eren ilk dönemin ardından ikinci yarıyıl, 7 Şubat'ta başlıyor. İkinci dönemin ara tatili 11 - 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar açılmadan önce 100 bini geçen koronavirüs vaka sayılarının yüz yüze eğitime engel olup olmayacağıyla ilgili tartışmalara yanıt verdi. Pazar günü NTV yayınında konuşan Özer, "Yüz yüze eğitime aynı kararlılık ve aynı önlemlerle devam edeceğiz. Tüm ülkeler, okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye olarak biz de bunu başardık ve devam edeceğiz." dedi.

En az iki doz aşı olmuş öğretmenlerin oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirten Özer, Bursa'da iki anadolu meslek lisesinde hızlı antijen kiti testleri yapıldığını; bunlar onaylandığında tüm okullara dağıtılarak uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

Atamalar ve Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmaları

Yeni dönem başlarken 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de okullarda göreve başlayacak.

Son zamanlarda KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakatta elenen öğretmen adaylarıyla ilgili haberler tepki çekmiş; İYİ Parti lideri Meral Akşener atamalarla ilgili "Bu atamalardan 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı?" paylaşımı yapmıştı.

TBMM'ye 1 Şubat'ta giden ve kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili tartışmalar da sürüyor.

Aynı gün teklifin geri çekilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik itiraz dilekçelerini teslim etmek üzere Meclis'in önünde bir araya gelen Eğitim İş Sendikası üyelerine polis müdahale etti.

Eğitim sendikalarının bir kısmı, teklifte ciddi eksiklikler olduğu görüşünde. Türk Eğitim-Sen, kanunda sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasındaki ayrımın kalkmadığını belirtirken Eğitim İş Sendikası da öğretmenler arasında ciddi bir ayrım ortaya çıkaracağını savunmuştu.

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, "Meslek kanunu tasarı, öğretmenlerin haklarını, taleplerini içermediği gibi eğitimin yapısal sorunlarını daha fazla derinleştirecek, eğitim emekçilerinin sorunlarını, hak kayıplarını daha fazla artıracak bir meslek kanunu olarak önümüzde durmaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Özer, yeni kanunla ilgili de açıklamalarda bulundu ve "Eleştirileri haksız buluyorum" dedi: