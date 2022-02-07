Elektriğe gelen zamlara tepkiler sürüyor, tartışmaya Cem Yılmaz da katıldı: 'Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli'

15 dakika önce

Kaynak, DHA

Yeni yılın ilk gününde doğal gaz, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamların ardından gelen faturalar çeşitli illerde protesto edilirken ünlüler de tepkisiz kalmadı. Cem Yılmaz Twitter hesabından "Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli" sözlerini paylaştı.

Yılmaz diğer bir paylaşımında, "Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar diyorsun, 'e var ki alıyorsun' diyor… Her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alacaksın." dedi.

"Cem Yılmaz'ın hayat pahalılığı ile ilgili yaptığı açıklama önemli" diyen Atilla Taş da, "Sadece kendi adına konuşmamış aslında 'toplumun yaşadığı yokluğa seyirci kalmıyorum' diyor tepkisinde" yazdı.

Şahan Gökbakar da dün Twitter üzerinden, "Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyim... Siz düşünün rakamı!!" diyerek elektrik zamlarını eleştirdi.

Fatih Altaylı ise geçen hafta sık gittiği bir kahvecinin faturasını şu sözlerle yayımlamıştı:

"Toplasanız 30 metrekare bir yer. Bir de minik mutfağı var. De ki 60 metrekare. Aralık ayı faturası 4500 TL idi. Ocak ayında gelen fatura 6 bin 795 TL idi. 1 Şubat'ta gelen fatura ise sıkı durun söylüyorum, tam tamına 14 bin 563 TL. Her yerde durum üç aşağı beş yukarı aynı".

Moda Sahnesi'nden Kemal Aydoğan da Twitter üzerinden, "Aralık ayında 7 bin TL öderken ocakta 20 bin TL oldu" diyerek tiyatronun elektrik faturasını paylaşmıştı.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil de ona destek mesajı paylaştı, "Kim elektrik gibi zorunlu bir hizmeti kamudan kaçırıp peşkeş çektiğiniz EnerjiSA ve benzeri şirketleri daha da zengin edecek?!" yazdı.

Ocak ayının sonunda Gülse Birsel, 2 bin 550 liralık elektrik faturasını Instagram üzerinden, "3+1 düz daire burası" notuyla ve "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Ardından Seray Sever, 4 bin 100 lira olan elektrik faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" yazdı.

YouTuber Oğuzhan Uğur da elektrik faturasına isyan edenlerdendi.

Zamlar yurt genelinde protesto ediliyor

Geçtiğimiz hafta başlayan ve İzmir'den Ağrı'ya, Mardin'den Muğla'ya tüm Türkiye genelinde yapılan elektrik ve doğal gaz protestoları devam ediyor.

Zamlı faturalar muhalefetten de sert tepki topladı.

Cuma günü Şanlıurfa'da esnaf Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin önünde elektrik faturalarını protesto etti.

Eylemcilerle görüşen CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Twitter üzerinden, "Yüksek gelen faturalara tepki gösteren vatandaş DEDAŞ il binası önünde toplandı; biri diyor ki '400-500₺ gelen faturam 3.300₺ geldi'." yazdı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak 5 Şubat'ta yaptığı basın toplantısında, "Bunun adı zam falan değil, resmen zulümdür. Esnaf artık faturaları vitrine yapıştırmaya başladı. 'İtibardan tasarruf olmaz' deyip cayır cayır elektrik yakan saray da aynı şeyi yapsın. Milletimiz, verdiği vergilerle ödenen faturayı bir görsün" dedi.

Diyarbakır, İzmir, Muğla, Hakkari, Gaziantep, Ağrı, Mardin ve Bursa'da da benzer gösteriler düzenlendi.

Diyarbakır'da Silvan'da birçok kişi PTT binası önünde toplanıp DEDAŞ'a yürüdü. Gelecek Partisi İlçe Başkanı Halim Tunç, elektrik ve doğal gaz zamlarına karşı Ergani'deki protestolara destek verdi ve basın açıklaması yaptı:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da daha önce Twitter üzerinden, "Milletin gündemi zamlar ve faturalar!" yazmıştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. önünde toplanan kalabalık elektrik zamlarını protesto etti.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Twitter hesabından protesto yürüyüşü yapanları paylaştı.

Bursa'da kafe, bar ve restoranlar Cuma akşamı ışık kapatma eylemi gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in haberine göre Bursa Cafe-Restaurant, Lokanta, Çay Bahçesi İşletmecileri adına yazılı bir açıklama yapıldı:

"Yeni yılla birlikte başlayan ve halen devam eden zamlar karşısında işletme faaliyetlerimizi sürdüremez hale geldik. Zamları sonucunda enerji maliyetlerindeki artış, işletmelerin ödediği kira bedelinin bile üzerine çıkmıştır".

İzmir'de ise Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Teşkilatı'nın elektrik zam protestosunda, "Bu hırsızlığın hesabını soralım. Sütümüzden, ekmeğimizden çalanları tanıyoruz. Çocuklarımıza oyuncağı, ısınmayı, sıcak suyu çok görenleri biliyoruz." denildi.

Protestoların yanı sıra, İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'ne, ticarethane tarifesinde sınıflandırılarak 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğalgaz faturası kesilmesi de tepki topladı.

Kurtulmuş: Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız

Bugün hükümet kanalından tepkilere cevap geldi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "İlk planda yüksek enflasyon ortaya çıkınca asgari ücret ve memur ve emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı" dedi, "Bir taraftan da doğalgaz fiyatlarının 4'te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi" sözlerini ekledi.

Kurtulmuş ayrıca, "Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var, bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı, ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu" sözleriyle zamların vatandaşa yarattığı yükü kabul etti."