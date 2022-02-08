Halil Falyalı: Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane patronu Girne'de öldürüldü

30 dakika önce

Kaynak, Yeni Düzen Gazetesi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın Girne'de düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Saldırıda Falyalı'nın şoförü de öldü.

Sedat Peker, Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Yetkili makamların açıklamalarına göre Falyalı'nın içinde bulunduğu araç, Girne Çatalköy'de otomatik silahlarla tarandı. Saldırıda ağır yaralanan Falyalı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bir otelden evine gitmek için yola çıkan Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araç, evine çok yakın bir noktada pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomatik silahlarla yaylım ateşine tutuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen "KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı.

Polis açıklamasında ise "Saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat DEMİRTAŞ olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil FALYALI ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor" denildi.

Falyalı'nın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak, Cüneyt Özdemir

Bir ay önce tahliye olmuştu

Peker'in videolarında gündeme gelen KKTC'li işletmeci Halil Falyalı, bundan bir ay önce cezaevinden tahliye edilmişti.

Halil Falyalı, geçen Ekim ayında polise teslim olmuştu. Falyalı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla da serbest kaldığını duyurmuştu.

Kuzey Kıbrıslı iş insanı Falyalı, Ada'nın kuzeyinde otel ve kumarhane işletmecisi olarak tanınıyordu.

Falyalı kendisinden "1986'da ilk Ferrari'yi ben aldım Kıbrıs'ta, ilk Rolls-Royce'u da ben aldım" diye bahsediyordu.

2016'da Türkiye'de bir yasa dışı bahis operasyonuna dair haberde, Falyalı'nın "Türkiye'yi yıllık 12 milyar dolara zarara sokan bahis çetesini koruduğu" aktarılmıştı.

O dönem Peker'in iddiaları üzerine Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan Falyalıi "Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum" demişti. Yine o dönem Falyalı'nın ABD tarafından kara para aklama ve uyuşturucu ticareti nedeniyle arandığına dair haberler Türk basınında yer almıştı.

Falyalı 15 Ekim'de tutuklandı

Bu iddiaların üzerinden aylar geçtikten sonra, Falyalı hakkında Kıbrıs mahkemelerinde farklı bir sebeple arama kararı çıkarıldı.