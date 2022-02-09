Kılıçdaroğlu, zam geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurdu

9 Şubat 2022, 22:28 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ankara'da CHP'nin yaptığı basın açıklamasının ardından vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurdu.

CHP lideri, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videosunda elektrik özelleştirmelerine dikkati çekti; ayrıca Isparta'da altyapıda gerekli yatırımlar yapılmadığı için günlerce elektrik kesintisinin yaşandığını vurguladı.

Çok uzun zamandır "Kara Kış Fonu" çağrısı yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, artık bunun için çok geç kalındığını ve vatandaşın zor durumda olduğunu belirtti:

"Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz bir şekilde artan yoksulluk ve geçim sıkıntısına tahammül etmek zorunda bırakılıyor. Aylardır bu günlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim."

KDV yüzde 1'e düşsün çağrısı

Elektrik faturalarında yüzde 5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi ile yüzde 18 KDV olduğunu dile getiren CHP lideri, çözüm önerisi olarak yaza kadar KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin" diyerek seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemide İBAN vermesini biliyorsun, bu kez de halk zorda. Halkımıza çağrı yapıyorum: 'Erdoğan' yazın İBAN numaranız ile birlikte faturanızı gönderin, hatta bir de etiket ekleyin: #Sırasende. Çünkü bu kez sıra kendisinde."

Türkiye'nin dört bir yanından elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlara gösterilen tepkiler büyüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Salı günü Türkiye'nin farklı şehirlerinde enerji bedellerine yapılan zamlara karşı eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

'Enerji bir insan hakkıdır'

İstanbul'un Şişli ilçesinde CHP tarafından yapılan basın açıklamasında "Mutfakta yangın var, söndürmeye talip var" ve "Susma, sustukça zamlar devam edecek" sloganları atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara'da yaptığı açıklamada zamların geri alınması çağrısında bulunarak, " Vatandaşlarımızın tahammülü kalmadı. Enerji bir insan hakkıdır, ulaşılabilir ve ödenebilir olmak zorundadır" dedi.

Basın açıklamalarının ardından partililer, ellerindeki doğalgaz ve elektrik faturalarını yakarak "Zamma ve zulme hayır" sloganları attı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ankara'daki protestodan bir kare

Esnaf, fatura bedellerini camlarına asıyor

Vatandaşlar elektrik dağıtım şirketlerinin önünde toplanarak esnaf ise elektrik faturalarını işyerlerinin camlarına yapıştırarak gelen zamlara tepki gösteriyor.

İşletmelerinin enerji bedellerini ödemekte zorlanan bazı işletmeler, geleceklerinin tehdit altında olduğunu aktarıyor.

Manisa'da bir restoranın sahibi, işyerinin kirasının 4 bin TL, elektrik faturasının ise 23 bin TL olduğuna dikkat çekti.

Antalya'da ve İzmir'de bazı dükkanlar vitrinlerine elektrik faturalarını detaylandıran afişler astı.

Kaynak, Twitter@gecinemeyenler

Küçükçekmece Cemevi: Ödemeyeceğiz

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'ne 30 bin elektrik ve 12 bin doğalgaz faturası kesilmişti.

Bunun üzerine Alevi Dernekleri Federasyonu, faturayı ödememe kararı aldı.

Hükümetten düzenleme sinyali

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de katıldığı bir programda elektrik faturalarında yeni adımların atılacağını söylemişti.

Kalın, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek" dedi.