Aralık ayında cari açık son 16 ayın zirvesine çıktı

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Cari işlemler açığı bir yıl öncesine göre Aralık ayında 401 milyon dolar arttı ve 16 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 3,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı verilere göre 2021 yılı toplam cari işlem açığı 14,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2020 yılında Türkiye ekonomisinin cari işlemler açığı 35,5 milyar dolar olmuştu.

2020 Aralık ayında bu rakam 700 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Aralık ayında cari açığın 4,2 milyar dolar olması yönündeydi.

Reuters'ın Aralık ayına dair beklentisi de cari açığın 4 milyar dolar olması yönündeydi; yıllık beklentisi ise 14,95 milyar dolardı.

Hükümetin yeni ekonomik modelinin hedefi, ihracatı yüksek ve kuru rekabetçi tutarak cari açığın düşürülmesi.

Ancak Türkiye ekonomisinin ithalata dayalı olması bu hedefi zorlaştırıyor.

"Cari açık son iki ayda arttı"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Twitter üzerinden, "Döviz şahlandıkça 'rekabet gücü artıyor' dediler. 'Cari denge düzeldikçe, enflasyon da düşecek' dediler. 'Faiz sebep enflasyon sonuç' safsatası için bolca mürekkep tükettiler. Sonuç: TL'deki olağanüstü değer kaybına rağmen, cari açık düşmek bir yana, 2021 son üç ayında arttı" yazdı.

Ekonomist Mustafa Sönmez ise "2021 yılı 15 milyar dolara yaklaşan cari açığın 6,6 milyar doları yani yüzde 44'ü son iki ayda verildi. Battı balık yan gider. Hiperenflasyon, yırtık cari denge, batmakta olan bütçe" ifadesini paylaştı.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yıla göre 1,12 milyar dolar arttı, 1,71 milyar dolara yükseldi.

Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise bir yıl öncesine göre 689 milyon dolar artışla 1,31 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tera Yatırım'dan ekonomist Enver Erkan, 2020 yılında yüzde 5,1 olan cari açık/GSYH oranının 2021 yılında tahminlerine göre yüzde 2 seviyesine gerilediğini belirtti.

Çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari dengede ise Aralık ayında 2,28 milyar dolarlık fazla görüldü.

Yeni ekonomi modelinde cari açık kapanacak denmişti

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Ekim ayında, cari denge sağlandığında kurun üzerindeki baskının da azalacağını söylemiş, cari açığın kapatılmasının hedeflendiğini belirtmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Aynı dönem politika faizini düşüren Merkez Bankası'ndan, "Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirilmiştir. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir" açıklaması yapılmıştı.

Aralık ayı başında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati ise bu yeni ekonomi modelini, "Düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir" şeklinde tanımlamış, cari açığın düşmesini beklediklerini söylemişti.

Cari açık nedir?