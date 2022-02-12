Hazine ve Maliye Bakanı Nebati fiyat artışlarıyla mücadele programını açıklayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün yapacağı açıklamada fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini kamuoyuna duyuracak.
Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlayan tedbirlerin açıklanacağı bir program düzenleyecek.
Nebati programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.
Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.
Enflasyonla mücadelede bir yol haritasını da açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.
Haberin sonu
Programa, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin katılması bekleniyor.