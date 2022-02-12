Hazine ve Maliye Bakanı Nebati fiyat artışlarıyla mücadele programını açıklayacak

10 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün yapacağı açıklamada fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini kamuoyuna duyuracak.

Nebati programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

Enflasyonla mücadelede bir yol haritasını da açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.