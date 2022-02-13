Kadınlar zamlara karşı Kadıköy'de tencere-tavalı protesto düzenledi

Adnan Ağaç

İstanbul

59 dakika önce

Kaynak, ADNAN AĞAÇ

Gıdadan benzine, elektrikten doğal gaza birçok tüketim maddesine yapılan zamlar, İstanbul Kadıköy'de kadınların düzenlediği tencere-tavalı eylemde protesto edildi.

Geçen ay elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar, birçok kesimden tepki görmüştü.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin çeşitli illerinde zamlara karşı protestolar düzenlendi. Esnaf, dükkanlarının camlarında zamlı elektrik faturalarını paylaştı.

Kadın Meclisleri de Pazar günü İstanbul Kadıköy'de zamları protesto etmek istedi.

Protesto alanına tencere ve tavalarla girmek isteyen kadınlar polis engeliyle karşılaştı.

Tencere-tavalarını bırakmak istemeyen göstericiler, barikatlar arasında dans ederek zamları protesto etti.

'Tencerelerimiz boş, faturalarımız kabarık'

Gösteri alanında BBC Türkçe'ye konuşan kadınlar, özellikle gıda fiyatlarındaki artışlardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Fidan Ataselim, son günlerde işyerlerindeki protestolara dikkat çekti.

Bu dönemde kadınların daha fazla zarar gördüğünü belirten Ataselim, "eşit işe eşit ücret" alamadıklarını ve işsiz bırakıldıklarını söyledi.

Protestoya katılanlardan Zülal Buruşoğlu ise ekonomik krizin, yoksulluğun ve açlığın sembolü olduğu için tencere-tava ile eyleme katıldıklarını belirtti.