Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gidiyor. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Kasım ayında Türkiye'ye gitmiş; iki ülke birçok anlaşma imzalamıştı. Erdoğan'ın ziyareti de yıllar süren gerilimin ardından ilişkilerin hızla gelişmesi için yeni bir adım niteliğinde.

Ziyaret öncesi BAE medyasında çıkan haberlerde, görüşmelerle ilgili "iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için altın fırsat" ifadeleri kullandı.

BAE'de ziyaretle ilgili yayınlar bununla sınırlı kalmıyor. Erdoğan da ülkede yayımlanan Khaleej Times gazetesinin Türkiye özel eki için bir yazı kaleme aldı.

Yazıda Erdoğan "Türkiye, dış politikada çıkarları ile barış ve istikrar arasında denge kurmaya çaba sarf eden nadir ülkelerden birisidir. Türkiye olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizin güvenlik ve istikrarımızdan ayrı görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu bağlamda da iş birliğimizi derinleştirmenin önemine gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, dokuz yıllık gerilimin ardından geçen yıl ikili ilişkilerin normalleşmesi için atılan adımların ardından geliyor. 24 Kasım'da Al Nahyan'ın ziyaretinde enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarını kapsayan dokuz yatırım anlaşması imzalanmış; Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nden anlaşmalar için 10 milyar dolarlık fon tahsis edilmişti.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında da Yatırım Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bildiri, Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Sağlık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması da planlanıyor.

Türkiye, BAE'nin 11. büyük ticaret ortağıyken BAE, Türkiye'nin ikili ticaret hacmi en yüksek olan ülkeler sıralamasında 12. sırada geliyor.

Erdoğan'ın kaleme aldığı yazıda "ticaret hacminin iki katına çıkarılması hedefi" de yer aldı. İki ülke arasında 2019 yılında 7,3 milyar dolarlık ticaret hacmi, 2020 yılında 8,9 milyar dolara ulaştı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dış politika dnaışmanı Enver Gargaş da, sosyal medya hesabından "Bu ziyaretin, bölgenin istikrar ve refahını hedefleyen iş birliği köprülerini güçlendirmeye yönelik BAE'nin eğilimleriyle de uyumlu olduğu" paylaşımı yaptı ve ziyaretin yeni bir olumlu sayfa açacağını belirtti.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Abu Dabi'de bulunan ülkenin en yüksek binası Burj Halifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı, Türkçe "hoş geldiniz" yazıldı ve İstiklal Marşı çalındı. Görüntüleri, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tuncer Tugay sosyal medya hesabından paylaştı:

Türkiye-BAE ilişkilerinde normalleşme

Yakın zamana kadar uluslararası alanda ve birçok bölgesel sorunda birbirlerini "düşmanca" davranmakla suçlayacak kadar ilişkileri bozuk olan Türkiye ve BAE, 2021 itibarıyla ivme kazanan normalleşme çabalarını karşılıklı ziyaretlerle somutlaştırdı.

Türkiye ile BAE arasında 2016 senesinde karşılıklı ziyaretlerle bir diyalog kapısı açıldı ancak Temmuz 2016 darbe girişiminde Abu Dabi'nin rol oynadığı ve darbecileri desteklediğine ilişkin iddialar ilişkilerin yeniden soğumasına neden olmuştu.

BAE ve Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin en önemli bölgesel müttefiklerinden Katar'a 2017'den beri uyguladıkları ambargoyu 2021 başında sonlandırmaları, önemli bir sorun alanını ortadan kaldırmış oldu.

Ardından Türkiye ile Mısır arasında karşılıklı temaslar ve ziyaretler başladı. Bu da, Mısır'da darbeyle iktidara gelen Sisi hükümetini destekleyen BAE ile yakın zamana kadar bu hükümeti "meşru saymayan" Türkiye arasında bir gerilim noktasını da yumuşatmış oldu. Bir diğer sorun alanı olan Libya'da da aynı dönemde ateşkes ilan edildi; BAE'nin desteklediği Halife Hafter'in, Türkiye'nin desteklediği Trablus hükümetine yönelik kuşatma operasyonu sona erdi.

Ağustos ayında Türkiye-BAE ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde ekonomik ilişkilere öncelik verilmesi kararlaştırılmış ve bu resmi açıklamalara yansımıştı.

Zorlu bir süreçten geçen Türk ekonomisi için özellikle Körfez'den gelecek sıcak para ve yatırıma önem veren Ankara, Abu Dabi ile bu konularda bir uzlaşma aramış; Kasım ayında da dokuz farklı işbirliği anlaşması böyle bir ortamda imzalanmıştı.

Sedat Peker etkisi var mı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sedat Peker BAE yetkililerince uyarıldığını ve bu nedenle videolarına ara vereceğini açıkladı.

Türkiye-BAE ilişkilerinin son döneminde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bu ülkede barınması ve YouTube üzerinden yayımladığı videolarla gündeme gelmesi de dikkat çeken bir unsur oldu. Peker, bu videolarda başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere önde gelen hükümet yetkililerine yolsuzluk suçlamasında bulunmuş ve kamuoyunda büyük etki yaratan bazı olayların perde arkasını anlatmıştı.