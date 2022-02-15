Gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel cezaevine girdi

16 dakika önce

Kaynak, RFS Türkçe Fotoğraf altı yazısı, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel bugün teslim oldu.

Libya'da hayatını kaybeden MİT personeline ilişkin yaptıkları haber nedeniyle yargılanan ve cezaları onanan gazetecilerden Murat Ağırel ve Barış Pehlivan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne teslim oldu. Hülya Kılınç ise Manisa'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin kimlik, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak" suçlaması ile yargılanan ve cezaları istinaf mahkemesi tarafından onanan gazeteciler arasında Ağırel, Pehlivan ve Kılınç'ın yanı sıra Aydın Keser ve Ferhat Çelik de bulunuyor.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Gazeteci Hülya Kılınç da bu sabah Manisa'da tutuklandı.

Bugün adliyeye giden Murat Ağırel Twitter hesabından, "Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, Korkmayın, Alışmayın" yazdı.

Barış Pehlivan da Twitter'da, "Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" sözleriyle adliye önünden fotoğraf paylaştı.

"Tarihin bizi haklı çıkardığını herkes görecek"

Bianet'in haberine göre, işlemleri tamamlanırken basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, "Fiilden ziyade failin hedef alındığı bir davaydı bu. Sadece gazetecilik yaptığımız için tekrar cezaevine giriyoruz" diye konuştu.

Pehlivan, "Bu karanlık günlerin geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Dönüp dolaşıp tarihin bizi haklı çıkardığını herkes görecek. Bir dakika dahi yatmamamız gerekiyor. İnfaz Kanunu gereği hemen serbest kalmamız, hatta cezaevine dahi girmememiz gerekiyor" sözlerini ekledi.

Murat Ağırel ve Barış Pehlivan Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Libya'da öldürülen MİT personeliyle ilgili Odatv'de yayımlanan haberi hazırlayan muhabir Hülya Kılınç, o dönem Odatv Sorumlu Haber Müdürü olan Barış Terkoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Mart 2020'de gözaltına alınarak tutuklandı.

Aynı günlerde Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklama talebiyle sevkedildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazıyla üçü de tutuklandı.

Tutuklanan Terkoğlu, Pehlivan, Kılınç, Çelik, Keser ve Ağırel ile yurt dışında bulunan gazeteci Erk Acarer ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci haklarında Nisan ayında hazırlanan iddianameyle, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktan" suçlandı.

İlk duruşma 24 Haziran'da görüldü ve Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Aydın Keser İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kontrol şartıyla tahliye edildi. Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel ve Eren Ekinci'nin tutukluluğu devam etti.

İkinci duruşma 9 Eylül'de gerçekleşti. Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel MİT Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.