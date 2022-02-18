'Geççek': Tarkan'ın yeni şarkısı siyasi tartışma yarattı
Tarkan'ın Perşembe akşamı YouTube üzerinden yayımladığı "Geççek" isimli şarkı birkaç saat içinde 3 milyona yakın kişi tarafından izlenirken sosyal medyada da gündem oldu.
Önce #geççek ardından da #gitçek etiketiyle tt olan şarkıda geçen "Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek" sözleri tartışma konusu oldu.
Muhalefet milletvekilleri ve bazı parti liderleri, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı AKP'liler de şarkıya tepki gösterdi.
AKP İzmir milletvekili Alpay Özalan Twitter mesajında, "Umudu Tarkan olan bir muhalefet kümes bile yönetemez" dedi.