İmamoğlu'ndan su zammı tartışmalarıyla ilgili açıklama: "İSKİ maliyeti altında su temini yapamaz"

12 dakika önce

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su faturalarında indirim yapılmasına yönelik sözlerine İSKİ Genel Müdürlüğü'nde bugün düzenlenen basın toplantısında yanıt verdi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanımız 'İstanbul sevdam' diyorsanız İstanbul'a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler. Böyle bir kavram zaten olmaz" dedi.

Bu hafta içi düzenlenen İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu'nda çoğunlukta bulunan AKP-MHP grubunun oylarıyla su faturalarına zam yapılmaması kararı alınmıştı.

İmamoğlu ise düzenlediği basın toplantısında son bir yılda İSKİ'nin maliyetlerinin yüzde 120 arttığını vurgulayarak, "İBB'ye karşı çok kötü bir oyun oynanıyor. İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz" dedi.

İmamoğlu, "İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var. Yaptığınız suçtur. Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ'dir. Emin olun çok kısa sürede bu zarar, bizim teklifimize ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz" diye konuştu.

İBB Başkanı, Kasım'da yapılan 10 milyar 300 milyonluk bütçenin, bugün 14 milyar 900 milyona çıktığını ve bu bütçe üzerinden su tarifesi belirleme teklifinde bulunduklarını aktardı.

Erdoğan'dan indirim çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin bir toplantısında çok sayıda AKP'li belediyenin suda en az yüzde 7 oranında indirim yapacağını belirterek İmamoğlu'nu seçim vaatlerini unutmakla suçladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Sen seçim öncesi, seçim döneminde söz verdiklerini koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Yüzde 125'in üzerinde bir zam talebini İstanbul'da Meclis'e getirdin ve Meclis'te de arkadaşlarımız bu talebine 'Evet' demediler."

Erdoğan ayrıca Kocaeli, Sakarya belediyelerinin yaptığı gibi diğer AKP belediyelerinin de su faturalarında en az yüzde 7 indirim yapacağını aktardı.

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İSKİ'nin zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, çarşamba günkü toplantıda oy çokluğuyla reddedilmişti.

Teklifte halihazırda 5,56 lira olan 1 metreküp suyun ücreti, konutta 10 metreküpe kadar 6,40, 11-20 metreküpe 9,40, 21 ve üzerine ise 10 TL olarak önerildi.

İşyerlerinde ise 15 metreküpe kadar 15 lira, 16-30 metreküp arasına 16,50 lira, 31 ve üzerinde ise 17,90 lira olarak önerildi.

İSKİ'nin teklifine karşı Cumhur İttifakı'nın teklifinde ise kullanılan suyun içerisinde atık suyu da bulundurarak konutlarda 15 metreküpe kadar 7,99, 16-30 metreküp arası 12,10 lira, 31 metreküp ve üzerine 13 lira öngören bir teklif sunuldu.