Turkovac: Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacağı açıklanan Covid-19 aşısı ne kadar güvenli?

11 dakika önce

Koca ayrıca şu ana kadar 800 bin dozun piyasaya sürüldüğünü, bunun her hafta artacağını ve ayda ortalama 2-2,5 milyon doza kadar çıkılacağını söyledi.

"Türkiye'de şu an günlük uygulanan aşı sayısı çok az. Her ilçede, aile hekimliğinde Turkovac yapılması için yoğun bir talep olması gerekiyor. Günlük uygulanan Turkovac sayısı, aile hekimliği birim sayısından daha az".

Özdarendeli Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Şu an Şanlıurfa'da üretim, seri bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin 81 iline Turkovac aşısı gönderildi. Vatandaşlarımız Turkovac aşılarını yaptırıyor. Bu, çok büyük bir mutluluk" dedi.

Turkovac'ın Faz 3 sonuçlarının henüz yayımlanmadığını belirten Nesanır, Biontech ve Sinovac gibi diğer koronavirüs aşıları için on binlerce kişi üzerinde çalışma yapılırken Turkovac'ın 2 binden az kişiye uygulandığını belirtti:

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) aynı gün yaptığı basın toplantısında, Anadolu Ajansı muhabiri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Turkovac'ın acil kullanım izninin alındığı ve Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduğu konusundaki açıklamasını vurguladı.

WHO Yönetmelik ve Ön Yeterlilik Direktörü Dr. Rogério Gaspar ise o zamana kadar Turkovac hakkında herhangi bir başvuru sahibiyle hiçbir iletişim kurulmadığını belirtti. WHO'nun her zaman olduğu gibi bazı standart ve gerekliliklerin tamamlanması durumunda koronavirüs krizini sonlandırmaya yardımcı olacak her türlü aşı geliştirme çalışmasını memnuniyetle karşıladığını hatırlattı.