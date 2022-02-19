Migros eylemi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı

29 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Çalışma şartlarını protesto eden Migros işçilerinin gözaltına alınmasının kamuoyunda tepki çekmesi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Maaşlarında zam ve işten çıkarılan 257 çalışanın işe iadesini talep eden Migros işçileri dün Migros marketlerin sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin önünde protesto eylemi yapmış, polis 100'e yakın işçiyi gözaltına almıştı.

İşçiler ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı. İşçilerin gözaltına alınması kamuoyunda ve sosyal medyada da tepki çekti.

Bakan Bilgin bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Migros dün yaşanan gözaltıların ardından yaptığı açıklamada, prim dahil tüm çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 54 artış yapıldığını belirterek, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini iddia etti.

Şirket, "Sadece %15'i asgari ücret seviyesinde olan brüt ücretlere %39, ayrıca primler dahil %54'lük bir artış yapıldığı tüm çalışanlarımızca da görülmüştür. Bu artış toplum algısını istismar ederek yapılan beyanların zaten çok üzerindedir. Gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğunu kamuoyuna üzülerek bildiririz." demişti.

Kaynak, Getty Images

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken kendilerine yüzde 8'lik zam yapıldığını belirten ve bu kabul etmeyen Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, işten çıkarılmıştı.

Kaynak, BÜLENT KILIÇ/AFP Fotoğraf altı yazısı, Gözaltına alınan işçilerden Gülabi Aksu'nun bu fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan oldu

İşçilerin Migros Esenyurt deposu önündeki eylemi sürüyor.

Migros'tan bu sabah Twitter üzerinden yapılan duyuruda, şirketin dünkü açıklaması sonrası 70 çalışanın işe geri döndüğü belirtildi ancak bu açıklama DGD-SEN tarafından yalanlandı ve işbaşı yapan işçi sayısının 10 olduğu aktarıldı.

Migros işçilerine destek olmak için sendikalar Migros'u boykot çağrıları yapıyor.