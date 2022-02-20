Güngör Arslan cinayeti: Aile ve gazetecilik örgütleri "olası azmettiricilerin" bulunması çağrısı yapıyor

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Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Güngör Arslan 60 yaşndaydı

İzmit'te yerel bir haber sitesi sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası "olası azmettiricilerin" bulunması çağrıları yapılıyor.

Silahlı saldırgan Cumartesi günü 60 yaşındaki Arslan'ı göğsünden ve bacağından vurarak öldürdü.

Demirören Haber Ajansı, gözaltına alınan 21 yaşındaki saldırganın, ilk ifadesinde yazısını beğenmediği için Arslan'ı öldürdüğünü söylediğini bildiriyor.

60 yaşındaki gazeteci, Ses Kocaeli sitesinde yer alan son yazısında şehirdeki bir ihaleye ilişkin iddiaları kaleme almıştı.

Güngör Arslan, saldırı öncesi yaptığı bir yayında, daha önce de saldırıya uğradığını ve mutlaka başka saldırılar da yaşayacağı öngörüsünü dile getirmişti.

Arslan bu yayında saldırıların sebebi olarak, "gazetecilik mesleğini yapmaya çalışmasını" göstermişti.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Güngör Arslan'ın eşi Suna Arslan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a azmettiricilerin bulunması çağrısı yaptı.

Güngör Arslan'ın Pazar günü yapılan cenazesinde eşi Suna Arslan ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz arasında dikkat çekici bir konuşma geçti.

Suna Arslan, kendisine başsağlığı dileyen Vali Yavuz'a, "Siz eğer bunu bulursanız, o zaman bana başsağlığı dileyin" dedi. Vali Yavuz ise "Hiç endişeniz olmasın bulacağız" diyerek cevap verdi.

Gazetecilik örgütleri de çağrı yapıyor

Gözaltına alınan Ramazan Ö. isimli zanlının sorgusunun, bağlantılı olduğu kişileri tespit etmek yönünde ilerlediği de bildiriliyor.

Gazetecileri Koruma Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gülnoza Said de Arslan'ın öldürülmesine ilişkin şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

Said, "Yetkililer şimdi olası azmettiriciler de dahil olmak üzere cinayette iştiraki olan herkesin adalete teslim edilmesini sağlamalılar" mesajını verdi.