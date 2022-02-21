RTÜK, Türkçe yayın yapan üç uluslararası haber sitesine, yayın lisansı başvurusu için üç gün süre tanıdı

23 dakika önce

Kaynak, DHA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkçe yayın yapan Euronews Türkçe, Amerika'nın Sesi ve Deutsche Welle Türkçe haber sitelerinin yayın lisansı başvurusunda bulunması için 72 saatlik süre tanıdı.

İhtarlar, kurumun internet sitesinde yayınlandı.

Söz konusu siteler, "tr.euronews.com", "amerikaninsesi.com" ve "dw.com" olarak açıklandı.

RTÜK'ten daha önce yapılan açıklamada, bu yayın kuruluşlarının URL adreslerinde yapılan incelemede ana ekranlarında "Canlı" sekmesi ve "Video" sekmelerinin tespit edildiğini, "Canlı" sekmesinden düzenli bir yayına geçilebildiği, "Video" sekmesinde ise çeşitli içeriklerin katalog şeklinde sıralandığı ifade edilmişti.

RTÜK, 72 saatlik sürenin sonunda, başvuru talebini içeren dilekçeyle birlikte taahhütnamenin sunulmaması ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmemesi durumunda mahkemeye başvuracağını kaydetti.

Üst Kurul, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağını duyurdu.

RTÜK bu talebi, yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamına dayandırıyor.

Söz konusu madde şu şekilde:

"Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını bu Kanun ve 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak internet ortamından da sunabilirler. Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar Üst Kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır."

Kurul ayrıca aynı kanunun 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağını da duyurdu.

Söz konusu fıkrada yayınları RTÜK tarafından durdurulan tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürünün bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabileceği yer alıyor.

RTÜK ne diyor?

Deutsche Welle'den bir sözcü, kararın ilk açıklandığı 13 Şubat tarihinde, "Resmi bir bildirim geldiğinde bağlayıcı bir analiz yapabilir ve nasıl hareket edeceğimizi öngörebiliriz" demişti.