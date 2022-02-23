Sedat Peker: Adalet Bakanlığı, BAE'den suç örgütü liderinin iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti

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Adalet Bakanlığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği bir yazıda, Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Reuters ajansının haberinde ise Interpol'den kırmızı bülten konusunda bir yanıt alınamadığı, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ise bu iddiaların doğrulatılamadığı belirtildi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Peker'in de dahil olduğu 92 sanıklı suç örgütü davasında, Sedat Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme, firari şüpheli Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

İddianamede Peker'e yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:

Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme,

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme,

Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme,

Tefecilik.

Silahla kasten yaralama.

26'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı suç örgütü davası 29 Aralık'ta başladı. 241 sayfalık iddianamede örgütün yasal veya yasa dışı iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları anlatılıyor.

Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol açan olay ise Cahit Çetin'in 31 Ağustos 2017'de İstanbul-Çekmeköy'de silahla vurularak öldürülmesi. Peker, bu cinayeti azmettirmekle suçlanıyor.

Soruşturma, bir iş insanının yaşadığı bir olayla ilgili şikâyeti üzerine hızlanmıştı.

BAE'nde bulunan Peker şu anda dosyada firari sanık konumunda.

Sedat Peker hakkında ayrıca, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a hakaret ve iftira ettiği iddiasıyla da dava açılmıştı. 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Sedat Peker kimdir?

1971 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Peker'in adı, 1990'larda yasa dışı suç örgütü kurduğu, "tehditle tahsilat yaptığı, zorla alıkoyduğu, insan öldürmeye azmettirdiği" gerekçeleriyle yargılanması haberleriyle gündeme gelmeye başladı.

Peker, 2000'li yılların başında organize suç örgütlerine yönelik başlayan geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda, 12 Mart 2005'te İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklandı. "Silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılandığı bir başka davada da Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakkında farklı davalardan verilmiş cezalar olsa da Peker, 10 Mart 2014'te cezaevinden salıverildi.

Peker'in 1 Kasım 2015'teki genel seçimler öncesi Ekim ayında Rize'de "Teröre lanet mitingi" adı altında toplanan kişilere kürsüden bir konuşma yapması ve "Oluk oluk kan akıtacağız" demesi, tepkilere yol açtı.

2016 yılının başında ise sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin sona ermesi için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımlayan Barış Akademisyenlerini "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit etti.

Birçok muhalefet partili siyasetçinin, insan hakları örgütlerinin ve akademisyenin tepki gösterdiği bu sözler sonrası Peker hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak davada sözleri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilen Peker, beraat etti.

Peker hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıldönümünde, 2017'de Üsküdar'da yaptığı bir konuşmada"Onları cezaevlerinde de asacağız" ifadeleri nedeniyle soruşturma açılmış; Peker, 2018'de bu davadan da beraat etmişti.