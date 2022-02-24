Gülistan Doku'nun ailesi oturma eylemini Tunceli'den Ankara'ya taşıdı, siyasetçilerle görüştü

Hatice Kamer

Diyarbakır

30 dakika önce

Kaynak, Twitter/dokuailesi

Tunceli'de eski erkek arkadaşı Zainal Abarakov ile tartıştıktan sonra kaybolan ve kendisinden iki yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesi, bir süre önce Tunceli'de başlattıkları oturma eylemlerini Ankara'ya taşıdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan randevu talebiyle bakanlık önünde oturma eylemi yapmak isteyen anne Bedriye, Halit ve Aygül Doku'ya polis izin vermedi, aile üyeleri zırhlı polis araçlarına bindirilerek bakanlık önünden uzaklaştırıldı, sağlık kontrolünün ardından da serbest bırakıldı.

Doku ailesinin sürekli bir şekilde devam edecek bir eylem kararı olmadığını ifade eden ailenin avukatı Ali Çimen, dün bakanlık önünde gerçekleşen işlemin gözaltı olmadığını söyledi:

"Bakanlık önüne farklı yönlerden gelen bir grup nedeniyle Doku ailesinin bulunduğu yerin değiştirilmek istenmesi olayı olarak müvekkillere bilgi verilmiştir."

Bedriye, Halit ve Aygül Doku'nun etkin bir soruşturma yapılması için Adalet Bakanı'ndan randevu talebiyle bakanlığın önüne gittiklerini kaydeden Avukat Çimen, "Randevu verildiği bilgisi Doku ailesine iletilmiş ama görüşmenin ne zamana gerçekleşeceği net değil" dedi.

'Bir üniversiteli kadın iki yıldır kayıp ise bu memlekette kadınlar güvende diyemeyiz'

Bedriye ve Halit Doku'nun, kızları Aygül Doku ile birlikte Salı günü Ankara'da TBMM binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına da izin verilmemişti.

Aile daha sonra mecliste grubu olan muhalefet partilerini ziyaret ederek CHP, HDP ve İYİ Parti'nin meclis grup toplantılarına katılarak parti başkanlarının konuşmalarını izledi.

Doku ailesi daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nu ofislerinde ziyaret etti.

CHP, HDP ve İYİ Parti başkanları meclis grup toplantısında yaptıkları konuşmalarının bir bölümünü Gülistan Doku'ya ayırdı, soruşturmanın ilerlememesi konusunda iktidarı eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı ise grup konuşmalarındaki iddiaların gerçeklik ve hakkaniyetten uzak değerlendirmeler olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın Gülistan Doku soruşturması nedeniyle hesap vermesi gerektiğini belirterek, 21. yüzyıl Türkiyesinde faili meçhuller istemediklerini ifade etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise konuşmasında ailenin 780 gündür feryadını duyurmak için Ankara'ya geldiğini belirtti ve Gülistan Doku'ya ne olduğunun açığa çıkması için meclisi göreve çağırdı.

HDP'den Meclis araştırması teklifi

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Gülistan Doku'nun akıbetinin araştırılması ve Doku'nun kaybolmasına karışan veya suç işleyenlerin tespit edilerek haklarında gerekli soruşturmaların yapılması amacıyla Meclis araştırması açılması için TBMM Başkanlığına başvurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Gülistan Doku için kurulacak komisyona destek açıklaması yaptı.

Doku ailesinin katıldığı grup toplantısında Akşener, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrıda bulunarak araştırma komisyonu için gerekli katkıyı vereceklerini söyledi ve şöyle devam etti:

"Şayet genç bir üniversiteli kadın iki yıldır kayıp ise bu memlekette kadınlar güvende diyemeyiz, kadın cinayetlerinin önüne geçemeyiz. Kadına yönelik şiddete dur diyemeyiz ve şayet kadınları koruyamazsak hiçbirimiz memlekette huzurla yaşayamayız.

"Bu vesileyle buradan çiçeği burnunda Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanını göreve çağırıyorum. İYİ Parti olarak biz de araştırma komisyonu kurarak gereken katkıyı vereceğiz."

Kaynak, Twitter/dokuailesi

İçişleri Bakanlığı muhalefeti siyasi istismarla suçladı

Doku'nun kaybolmasının aydınlatılmamış olmasıyla ilgili açıklamalara yazılı bir yanıt veren İçişleri Bakanlığı, devletin tüm imkanlarını samimiyetle ve ciddi bir gayretle ortaya koyduğunu söyledi.

Bakanlık bu çabalara karşın muhalefet partilerin grup toplantılarındaki açıklamalarının 'gerçeklikten ve hakkaniyetten uzak değerlendirmeler' olduğunu savundu.

İçişleri Bakanlığı, 5 Ocak 2020'de Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından arama çalışmalarının başlatıldığını, soruşturma boyunca aralarında şikayetçi iki kişi ve bir zanlının da bulunduğu bilgi sahibi olduğu düşünülen 219 kişiyle görüşme yapıldığını ve araç kameraları ve HTS kayıtları da dahil eldeki bütün alternatiflerin titizlikle incelendiğini kaydetti.

Uzunçayır Barajı gölünde su altı ve su üstü arama çalışmaları kapsamında baraj gölünün iki defa boşaltıldığını belirten İçişleri Bakanlığı, 7 sonar cihazıyla 261 gün boyunca 541 personelin arama çalışmasına katıldığını ekledi.

Çimen: Şüphelinin materyalleri üzerinde henüz bir bilimsel analiz yapılmadı

Doku ailesinin avukatı ise bugüne kadar Gülistan'ın akıbetine yönelik tatmin edici şekilde bir açıklamanın yapılmadığını savunuyor.

Şüphelinin cep telefonuyla aracında bilimsel analiz yapılmadığını belirten Çimen, soruşturma dosyasının bir bütün olarak etkin yürütülmediğini, bu konuda taleplerinin de kabul edilmediğini öne sürdü.

5 Ocak 2020 günü saat 12.25'te kolluk görevlilerinin yazdığı tutanağın baraj gölünde yapılan aramalara temel olduğunu belirten Avukat Ali Çimen şunları söyledi:

"Daha sonra dosyaya atanan resmî bilirkişi o tutanağın gerçeği yansıtmadığını, o sırada baraj gölüne düşen bir nesnenin olmadığını mütala etti.