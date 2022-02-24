Erdoğan güvenlik zirvesini; muhalefet yetkili kurullarını topladı: "Rusya'nın işgalini reddediyoruz"

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

24 dakika önce

Kaynak, DHA

Rusya'nın, sabaha karşı Ukrayna'yı işgalinin ardından Ankara'da olağanüstü hareketlilik yaşandı. İşgalin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik zirvesini toplarken Rusya'nın işgali hem iktidar hem muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Beştepe'de güvenlik zirvesi toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı reddettiğini" açıkladı.

Güvenlik zirvesi toplandı: Rusya'nın saldırısı kabul edilemez

Rusya'nın müdahalesinin ardından güvenlik zirvesi saat 11.55'te Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Kazakistan'da olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya katılamadı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: Rusya'nın işgalini reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Rezkinov ile görüşerek ülkedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul ederken yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'nın verdiği mücadeleye desteğini ifade ettiğini belirtti:

"Askeri harekâtı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir."

Erdoğan, "Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi sosyal ilişkilerde bulunduğumuzu Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Ukrayna'daki herkesin can güvenliği sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız" dedi.

"Derin dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

"Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirdiği mücadeleyi desteklediğimizi Zelenski'ye de söyledim. Sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Bunları Putin'e de ifade ettim" sözlerini ekledi.

Kaynak, DHA

Kılıçdaroğlu gezisini yarıda kesti: Meclis acil toplanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya döndü ve partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topladı.

Denizli'de muhtarlar ve kanaat önderleri toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik zirvesinden sonra TBMM'nin acilen toplantıya çağrılması ve bilgi verilmesini istedi.

Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Birilerinin telkiniyle de Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur" görüşünü dile getirdi.

CHP lideri, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları ile telefon görüşmesi de gerçekleştirdi, son gelişmeler değerlendirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin başkanlık divanını topladı.

Toplantıda yapılan açıklama, Türkiye'nin ekonomik kırılganlına da dikkat çekilerek "Krizin ülkemize olabilecek yansımaları asgari düzeyde tutulmalı. Krizin ülkemiz açısından gündeme getireceği sıkıntıların yönetilmesine öncelik verilmeli" denildi.

TBMM Ukrayna-Rusya gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu bugün normalde "aç-kapa" yapacaktı, yani çalışmayacaktı.

Ancak gelişmeler üzerine Genel Kurul siyasi parti gruplarının aralarında vardığı anlaşma çerçevesinde saat 14.00'te toplandı.

Muhalefet, güvenlik zirvesinin ardından iktidarın gelişmelerle ilgili TBMM'ye bilgi vermesini talep etti.

Genel Kurul'da söz alan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin gereken önlemleri alması gerektiğini belirtti:

"Bizim için aslolan yalnız ve ancak Türk milletinin çıkarlarıdır. Türkiye'ye bir saldırı olmadığı müddetçe geleneksel Türk dış politikasının muhafaza edilmesi önemlidir."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğünün korunması kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türkiye uluslararası düzlemde meselenin çözümü noktasında olumlu bir tutum almaktadır. Türkiye yurtta dünyada barış parolasıyla gereken bütün adımları atacaktır" görüşünü dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Rusya'nın işgalinden en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurguladı:

"Türkiye, Rusya ile ekonomik, siyasal ilişkileri olan bir ülke. Ukrayna'da yaşananlar NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesinin son halkasıdır. Rusya'nın başlattığı askeri harekatı reddediyoruz."

"Meclis kapalı oturumla bilgilendirilmeli"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i kapalı oturumda bilgilendirmesi gerektiğini söyledi:

"Türkiye'nin bu süreçle ilgili tavrı tutumu belirlenmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda TBMM'nin gücünü ve desteğini arkasına almak istiyorsa ki almalı; bu sebeple ekonomik, siyasal riskleri bakımından ister bu gece ister yarın sabah kapalı özel bir oturumla TBMM'yi bu sürecin paydaşı yapmalıdır.

"Doğru olan ve yapılması gereken budur. Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı vardır. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerekir."

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise Türkiye'nin iki ülke arasında arabuluculuk çağrısında bulunduğunu dile getirerek "Bu süreç içinde Dışişleri Bakanlığımız gerek Kiev Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk çağrı merkezimizden Ukrayna'da yaşayan 15 bin üzerinde Türk vatandaşını bizzat telefonla arayıp, SMS göndererek bilgilendirme yapılmıştır" bilgisini paylaştı.

AB Büyükelçisi Landrut: Ukrayna halkının yanındayız

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştü.

Büyükelçi görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını "kabul edilemez" bulduğunu belirterek Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.