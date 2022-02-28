Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, hizmet faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,1, diğer hizmetler yüzde 20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17,3, sanayi yüzde 16,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,5 arttı. Söz konusu dönemde, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9, tarım sektörü yüzde 2,2 ve inşaat sektörü ise yüzde 0,9 azaldı.

Kişi başına GSYH değeri, 2021'de cari fiyatlarla 85 bin 672 lira (9 bin 539 dolar) olarak hesaplandı.

TÜİK, 2021 yılı birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında da revizyon yaptı. GSYH verilerinde 2021'nin birinci çeyrek büyüme verisi yüzde 7,3, ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 21,9, üçüncü çeyrek büyüme verisi yüzde 7,5'e revize edildi.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 15,1 yükseldi

Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2021'de bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 15,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 55,1 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 21,4 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 0,8 azaldı.

"Peki bundan dar gelirlinin haberi var mı?"

Dünya Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, ekonomi büyürken tarımın yüzde 2 oranın küçüldüğünü belirterek bunun sebebinin "kuraklık, girdi fiyatlarındaki artış, üretimin azalması" olduğunu belirtti.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl de, adil dağılım olmadığı için büyümeden dar gelirlilerin faydalanmadığını yazdı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez de enflasyonun çok yüksek olduğu bir dönemde ekonominin hâlâ ayakta kalmasının sebebinin büyüme olduğunu belirtti.