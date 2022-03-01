HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

22 dakika önce

Kaynak, DHA

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığı, PKK üyesi olduğu belirtilen Volkan Bora ile fotoğraflarının basına yansımasının ardından hakkında düzenlenen fezlekenin ardından kaldırıldı.

Bu kararla Güzel'e dokunulmazlığının kaldırıldığı iki ayrı dosya nedeniyle yargı yolu açıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa Adalet Karma Komisyonu raporu bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

HDP Meclis'te protesto yürüyüşü yaptı

Genel Kurul'daki görüşmeler öncesinde HDP milletvekilleri TBMM bahçesinde protesto yürüyüşü yaptı.

Meclis bahçesinden muhalefet kulisine yürüyen HDP milletvekilleri, "İrademe, vekilime dokunma", "Semra Güzel halkın iradesidir", "Demokratik siyasete darbeye hayır" ve "Jin jiyan azadi" yazılı dövizleri taşıdı.

Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'na da dövizlerle girdi ve grup sıralarına döviz bıraktı.

Oluç üç saat boyunca savundu

Hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlenmesine neden olan PKK'lı Volkan Bora ile fotoğraflarının basına yansıması sonrasında bir daha Meclis'e gelmeyen ve ortalıkta görünmeyen Semra Güzel, Genel Kurul'daki görüşmelere de katılmadı.

Güzel'i, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç savundu. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilinin savunmasında süre sınırı olmadığı için Oluç, üç saat boyunca savunma yaptı.

Oluç, Güzel'in Volkan Bora ile görüştüğü dönemde, HDP ile bir ilişkisinin olmadığını, görüşmenin de "Çözüm süreci" döneminde gerçekleştiğine işaret etti.

Güzel'in sözlüsü olan Bora'yı görmeye gittiği yönündeki açıklamalarını anımsatan Oluç, o dönemde birçok kişinin PKK kamplarına gittiğini, ancak bu nedenle örgüt üyesi olarak nitelendirilmediklerini belirtti:

"Ortalama zekâya sahip her vatandaş ön yargılarından sıyrılarak bu resimlere, fotoğraflara baktığında gerçekten iki kişi arasındaki duygusal yakınlığı görecektir. Örgüt üyesi olmayan ancak farklı zamanlarda, farklı amaçlarla kampları ziyaret etmiş başkaca kişiler de olmuştur ve bu kişilerle ilgili hiçbir soruşturma başlatılmamıştır.

"Ne haber peşinde koşan gazeteciler ne alıkonulmuş askerleri teslim almaya giden siyasetçiler ne de insan hakları kuruluşlarının temsilcilerine üyelik suçlaması yöneltilmemiştir. Semra Güzel'in sözlüsünü ziyaret için, çözüm sürecinde örgüt kamplarını ziyaret etmesinde esasen bu ziyaretlerden hiçbir fark yoktur, tamamen insanidir."

Sadece HDP "Hayır" dedi

Oluç'un savunmayı tamamlamasının ardından, oylamaya geçildi.

Karma Komisyon'un iki ayrı fezlekeden dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki kararı ayrı ayrı Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan ilk oylamada 52 milletvekilinin "ret" oyuna karşı 313 "kabul" oyuyla Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

İkinci fezlekenin oylamasında 52 milletvekili "Hayır" oyu kullanırken, 327 milletvekilinin oyuyla bu dosyadan da Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

Örgüt üyeliğinden yargılanacak

Hakkında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Güzel'e, Genel Kurul'da dokunulmazlığının kaldırılmasıyla yargı yolu açılmış oldu.

Böylece Güzel "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması nedeniyle yargıç karşısına çıkacak.