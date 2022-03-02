Sezgin Baran Korkmaz davası: Avusturya'da Türkiye'ye iade kararının ardından ABD'ye iade kararı da çıktı

Fundanur Öztürk

Ankara

15 dakika önce

Kaynak, Twitter/Sezgin Baran Korkmaz

ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında Avusturya'da görülen iade yargılaması sonucunda, Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Avukatları, mahkemenin 25 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye'nin de iade talebini yerinde bulduğunu soyluyor.

Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek.

Amerikan yargı makamları Korkmaz'a, "kara para aklama", "yanıltıcı beyan vermek suretiyle soruşturmayı karartma/engelleme" ve "ABD'de 2018 yılından bu yana tutuklu olan Jacob Ortell Kingston'u yanıltmak suretiyle kendisinden 6 milyon dolar para almak" suçlamaları yöneltiyor.

Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger'in BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, mahkeme Korkmaz hakkında 'kara para aklama' iddiası hakkında yapılan iade başvurusunu reddetti.

Ancak mahkeme, Sezgin Baran Korkmaz'ın "soruşturmayı engelleme" ve "Jacob Ortell Kingstonu yanıltmak" suçlamalarından yargılanmak üzere ABD' ye iade edilmesine karar verdi.

Dülger, ABD'ye iade kararının iptaliyle ilgili olarak 15 gün içerisinde bir üst mahkemeye başvuracaklarını belirtiyor.

Korkmaz Türkiye'ye mi yoksa ABD'ye mi iade edilecek?

Avukat Dülger'e göre bu karar temyizde bozulmazsa, Korkmaz'ın yargılanmak üzere ABD'ye mi yoksa Türkiye'ye mi iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek:

"Türkiye geçtiğimiz Haziran ayında Korkmaz'ın iadesi talebinde bulunmuştu, Türkiye'nin iade talebi Wells Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dolayısıyla Türkiye'ye iadesi kesinleşmiş durumdaydı.

"Hali hazırda zaten Türkiye'ye de iade kararı varken bir de Amerika'ya iade kararı çıktı. Karar eğer temyizde bu haliyle kesinleşirse, kısmen de olsa Amerika'ya iade de kabul edilmiş olacak.

"Bu durumda Türkiye'ye mi yok ABD'ye mi iade edileceğine Avusturya Cumhuriyeti Adalet Bakanı karar verecek."

Avukat Dülger'e göre, ABD'nin Korkmaz'a yönelttiği en ciddi suçlama, kara para aklama iddiasıydı.

Dülger, Avusturya mahkemesinin bu suçlama hakkında ABD'ye iade talebini reddetmiş olmasının, Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilme 'şansını' artırdığını savunuyor:

"En büyük iddia kara para aklama olayıydı. Wells mahkemesi çok ayrıntılı bir karar açıklayarak, kara para aklama nedeniyle iade edilemeyeceğine karar verdi. Çünkü Baran Korkmaz'ın yatırımlarında kullandığı paranın, bir suçtan elde edildiğini bildiğini ortaya koyacak delillerin olmadığını söyledi.

"Zaten diğer iki suçlama çok basit suçlamalardı ve bu karar, Baran Bey'in elini Amerika'ya karşı oldukça güçlendirdi. Amerika'ya iade edilmesi hakkında zayıf suçlamalarla yarım bir iade kararı varken, Türkiye'ye iade edilmesi hakkında ise tam ve kesinleşmiş bir karar var. Bu da Türkiye'ye iade edilmesi şansını çok fazla yükseltiyor."

Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı 'mal varlığı değerini aklama' davasının ilk duruşmasının görüldüğü 17 Mayıs'ta mahkeme Korkmaz hakkında yakalama kararını kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı vermişti.

"Suç gelirlerini aklama" iddiasıyla açılan bu davada Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, Korkmaz ve 'çevresindeki şahısların' ortak hareket ederek ABD'deki irtibatları ile elde ettikleri 'haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları' belirtiliyor.

Korkmaz'ın avukatları daha önceki açıklamalarında bu suçlamalarla ilgili şunları söylemişti:

"Baran Bey bu iddiaları haklı gerekçelerle reddediyor. Kendisi 'Ben yatırımcıyım. Yurt dışından yabancı yatırımcı gelir, parasını getirir ben burada değerlendiririm' diyor. Türkiye'de değerlendirdiği paralar yasal olarak bulunuyor.