Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişçi atandı

4 Mart 2022, 01:14 +03 Güncelleme 14 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.

AKP kulislerinde bir süredir Pakdemirli'nin görevden alınabileceği konuşuluyordu.

Seçim kabinesi mi?

Ayşe Sayın, BBC Türkçe, Ankara

AKP kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin yaklaşık yarısını değiştirdiğine dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte yapılacak değişikliklerle beraber "seçim kabinesini" de oluşturacağı vurgulanıyor.

2018 seçimlerinden sonra oluşturduğu kabinesinde teknokrat isimlere ağırlık veren Erdoğan'ın, parti içinden de gelen "teknokrat bakanların Meclis ve halktan kopuk olduğu" eleştirilerini dikkate alarak, kabinede siyasi deneyimi olan isimlerin ağırlığını artıracağına işaret ediliyor.

Erdoğan'ın yerel seçimler öncesinde "metal yorgunluğu" gerekçesiyle seçilmiş belediye başkanlarına görevden el çektirdiğine dikkat çekilerek kabine de "yorgun, etkisiz veya "uyumsuz" görülen isimlerin değiştirileceği ifade ediliyor.

Bekir Pakdemirli kimdir?

Pakdemirli 24 Haziran 2018'deki genel seçimde İzmir'den AKP aday adayı olmuş fakat seçilememişti.

Seçimin ardından bakan olarak atandıktan sonra "Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum" demişti.

Bakanlığın internet sitesindeki biyografisine göre 1973 doğumlu olan Pakdemirli, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında girişimcilik yaptı.

Pakdemirli Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nda danışmanlık yaptı.

Pakdemirli'nin babası, 1980'li yılların sonunda ve 1990'lı yılların başında çeşitli bakanlık pozisyonlarında bulunan Anavatan Partili Ekrem Pakdemirli'ydi.

Vahit Kirişçi kimdir?

1960 doğumlu Vakit Kirişçi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde yaptı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 seçiminde Adana'dan milletvekili olarak TBMM'ye girdi. O dönemde Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu'nda üyelik ve başkanvekilliği, ayrıca TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda da başkanlık yaptı.