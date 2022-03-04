Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

4 Mart 2022, 19:09 +03 Güncelleme 4 dakika önce

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında Savcı Edip Şahiner mütalaasını açıkladı. Şahiner, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcı Edip Şahiner, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şahiner, Kavala'nın tutukluluğunun da devamını istedi.

Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'Artık savunma yapmam anlamsız' diyen Kavala duruşmalara katılmıyor

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat'ta, iş insanı Osman Kavala'nın hukuki durumunda değişiklik olmadığını belirterek tutukluluğun devamına karar vermişti.

Mahkeme, bu karara gerekçe olarak, Kavala'nın tutuksuz yargılanması halinde, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak olmasını göstermişti.

Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karara üye hakim Kürşad Bektaş muhalefet şerhi koymuştu.

Bektaş, karşı oy yazısında, sanığın savunmasının alındığını ve delillerin toplandığını belirtmişti.

Hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tutukluluğunun son bulması gerektiği yönündeki kararlardan sonra tahliye edilmeyen Osman Kavala, "savunma yapmasının artık anlamsız olduğunu" söyleyerek duruşmalara katılmayacağını açıklamıştı.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın AİHM kararına rağmen tahliye edilmemesi ve aynı kanıtlarla farklı davalar açılarak cezaevinde tutulması nedeniyle Türkiye'ye Avrupa Konseyi tarafından yaptırım uygulanmasına yönelik süreç devam ediyor.

Yargılama süreci nasıl başladı?

18 Ekim 2017'de gözaltına alınan Kavala, 1 Kasım 2017'de Gezi olaylarını finanse etme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve TCK'nin 309. maddesinde düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlamaları ile tutuklanmasına karar verildi.

Kavala tutukluluğunun ikinci ayında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), sekizinci ayında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Soruşturmayla ilgili iddianame 19 Şubat 2019'da tamamlandı. Aynı yıl içinde yapılan ilk üç duruşmada Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kavala hakkında yukarıdaki suçlamayla açılan davada 11 Ekim 2019'da yapılan duruşmada tahliye kararı verildiyse de aynı anda Gezi davası dolayısıyla da tutuklu olduğu için serbest bırakılmadı.

AİHM de Kavala'nın başvurusuyla ilgili ilk hak ihlali kararını 10 Aralık 2019'da verdi.

Davanın beşinci duruşması 28 Ocak 2020'de görüldü.

Kavala, bu duruşmada da AİHM kararının kesinleşmediği gerekçesiyle tahliye edilmedi.

18 Şubat'ta yapılan son duruşmada mahkeme, Kavala'nın da tahliyesine karar verdi.

Ancak cezaevinden çıkarılmayan Kavala, İstanbul Başsavcılığı tarafından daha önce tahliye edildiği dosyadan gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Mart'ta Osman Kavala'yı yine aynı soruşturma kapsamında bu kez 'casusluk' suçlamasıyla tutukladı.

Kavala hakkında 20 Mart 2020'de "cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla bir kez daha re'sen tahliye kararı verildi ama yine yeni suçlama nedeniyle tahliye edilmedi.

Tahliye talepleri reddedilen Kavala, bir kez daha AYM'ye başvurdu.

12 Mayıs 2020'de AİHM'in Kavala'nın siyasi gerekçelerle tutuklu olduğuna ilişkin hak ihlali kararı kesinleşti.

AYM Aralık 2020'de "güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine" karar verdi.

Kaynak, DHA

Gezi Parkı Davası ve yeniden yargılanma süreci

Kavala'nın da yargılandığı, beraat kararının bozulmasının ardından yeniden başlayan 17 sanıklı Gezi Parkı davası 2021'de yeniden görülmeye başladı.

O arada 35 sanık hakkında beraat kararı verilen Çarşı davası ise Yargıtay tarafından bozulmuş; Yargıtay, bozma kararında iki dava arasında hukuki bağlantı olduğunu belirtmişti.

Ardından iki dava 30 Temmuz 2021'de birleştirildi ve ve 52 sanıklı yeni davada ilk iki duruşma yapıldı.

Birleştirilen davanın 2. Duruşması 26 Kasım'da yapılmış, Kavala bu duruşmaya katılmamıştı.

Hem ilk iki duruşmada hem de ara kararda, 18 Ekim 2017'de tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Kaynak, AFP

Osman Kavala kimdir?

Osman Kavala, 2 Ekim 1957'de Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu. İngiltere'de Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1982 yılında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi.

1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşuna katılan Kavala, 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşuna destek oldu.

Kavala, 2002'den beri kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür Vakfı'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Ayrıca Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi.

Uluslararası Af Örgütü'nün de bağışçılarından olan Kavala, Türkiye'de risk altında olan kültürel mirasın korunmasına yönelik çabaları nedeniyle 2019 yılında Avrupa Arkeoloji Mirası Ödülü'ne layık görülmüştü.