Bergen'in gösterime girmediği Kozan'ın belediye başkanı: "Film şiddet içeriyor, yayınlanmayacak"

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Kaynak, DHA

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen isimli film, sanatçıyı öldüren eşi Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek.

İlçede filmin vizyona girdiği ancak kaldırıldığı iddiasıyla ilgili olarak Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan DHA'ya, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım, film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

Bergen filminin Kozan'da gösterime girmemesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Kozan'da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen Bergen filmi, geçen hafta tanıtım gecesinin ardından gösterime girmişti.

"Sinemada bizim bir stratejimiz var" diyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise filmin ilçede gösterime girmemesinin sebebini şu şekilde anlattı:

"Bergen'i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattı. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar bunu dikkate alsınlar? İsterse oradan milyonlar kazanayım, ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak."

"Bir kadının varoluş hikayesi"

Oyuncular Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası geçen hafta İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilmişti.

Farah Zeynep Abdullah filmle ilgili olarak, "Bergen'in hayatının, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi, sadece o kalıplardan oluşmadığını göstermek istedik. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış. Filmin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar" demişti.

Erdal Beşikcioğlu ise, "Kadının varoluş hikayesini göreceğiz biz bu filmde. Benim için değerliydi. Ferah'la beraber Bergen gibi bir karakterin hayata dönmesi, tekrar onu anlamak, yaptığı eserleri izleyici ve dinleyici ile buluşturmak çok önemliydi" açıklamasında bulundu.

Bergen filminin Kozan'da gösterime girmemesi ise aile içi şiddet ve kadın cinayetleri tartışmalarının güncelliğini koruması nedeniyle tepki çekti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "8 Mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti. Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor" dedi.

Komedyen ve sunucu Kaan Sekban ise, "Bergen'i mahveden herif cezasını çekmeden dışarıda fink attığı gibi 30 yıl sonra filmi sinemada oynatmayabiliyor, biz de kedi köpek katillerine ceza gelsin diye bekliyoruz. Bu ülkede yaşayabilen herkese Nobel Sabır Ödülü verilmeli" paylaşımında bulundu.

Bergen kimdir?

Film, arabesk müziğin tarihe geçen isimlerinden Bergen'in hayatını anlatıyor.

Bergen olarak bilinen Belgin, 1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi.

Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirdi.

Ankara'nın prestijli mekanı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle büyük bir müzisyene dönüştü.

Bergen bir süre sonra çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya yerleşti.

Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kaldı.

Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla ise sosyal hayatından koptu ve eşinden şiddet görmeye başladı.

Kariyerinin en başarılı anlarından birinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayarak bir gözünü kaybetti.

Bergen buna rağmen sahnelere geri döndüğünde etkileyici sesiyle Türkiye çapında üne kavuştu.

Serbest ile ilişkisi ise ayrılıklar ve gelgitlerle devam etti.