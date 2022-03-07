Bakan Nebati: "Temmuz'a kadar yetecek ayçiçek yağı stoğu var"

32 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin "hiçbir şey yapılmasa bile" Temmuz'a kadar yetecek ayçiçek yağı stoğu bulunduğunu söyledi.

Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde ayçiçek yağıyla ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati, "Böyle bir ülkede sanki yağ kuyruğu varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü, 'Türkiye'de yağ bitmiştir, kuyruk vardır' gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak, net olarak söylüyorum" dedi.

Nebati şöyle devam etti:

"Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle, örneğin dünkü ayçiçek yağıyla ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden 'Yağ stoku bitmiştir, alın' diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyor. Türkiye'de hiç hiçbir şey yapılmasa Temmuz ayına kadar yetecek kadar yağ stoğu bulunmaktadır."

"Yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz"

"Türkiye'de sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere, bizim de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin. Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse fiyat artışları ve enflasyon karşısında ezdirilmedi, ezdirilmeyecek."

Geçen haftadan beri, ayçiçek yağında yüksek zamlarla karşılaşan vatandaşlar, yüksek fiyatlı etiketleri sosyal medyada paylaşarak tepkilerini dile getiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise artan ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili olarak, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığına yönelik gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar" yaratıldığını söylüyor.

Sanal marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarında ve vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan bazı fiyat etiketlerinde, 5 litrelik yağ fiyatlarının 250-350 liraya çıktığı görülüyor.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, ayçiçek yağı fiyatlarına daha fazla zam geleceğine dair beklentiler sebebiyle vatandaşların marketlere akın ettiği görüntüler yer alıyor.

Dünya tahıl ticaretinde önemli bir yere sahip Ukrayna ve Rusya, dünyadaki toplam buğday ihracatının yüzde 30'unu, arpanın yüzde 31'ini, ayçiçeğin ise yüzde 32'sini karşılıyor.

Kaynak, Getty Images

45 hesap hakkında işlem başlatıldı

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yağ fiyatlarıyla ilgili paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır."

Anka haber ajansı bugün İzmir'de Toprak Mahsulleri satış mağazası önünde uzun bir ayçiçek yağı kuyruğu oluştuğunu aktardı.