8 Mart yürüyüşü: Polisin engellemesine rağmen kadınlar Cihangir'de bir araya geldi

Mahmut Hamsici

BBC Türkçe

8 Mart 2022, 20:19 +03 Güncelleme 2 dakika önce

İstanbul'da polis, Beyoğlu'nda düzenlenmek istenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için toplanan kadın gruplarının bir araya gelmesini engelledi, kimi yerlerde polisin biber gazı kullandığı görüldü. Buna rağmen kadınlar Cihangir'de kalabalık bir grup olarak toplandı.

Feminist kadın toplulukları, 2003 yılından bu yana her yıl 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde bir gece yürüyüşü düzenliyor.

2003'teki ilk eylemden birkaç yıl sonra yürüyüş, Feminist Gece Yürüyüşü olarak adlandırılmaya başladı.

Yürüyüş kimi zaman yasak ve engellerle karşılaştı.

Bu yıl İstanbul Valiliği, "daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde etkinlikler düzenlenebileceğini, Taksim ve çevresindeki eyleme izin verilmeyeceğini" açıkladı.

Bu doğrultuda 7 Mart gününden itibaren Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve birçok noktaya polis bariyerleri yerleştirildi.

Ayrıca metronun Taksim istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattı TSİ 13.00'ten sonra kullanıma kapatıldı.

Kadınlar ve aktivistler ise yasağı tanımadıklarını açıkladı.

İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi talep ediliyor

Yapılan çağrıların ardından akşam saatlerinde eylemciler, Cihangir ve çevresindeki farklı noktalarda toplandı.

Polis ise kadınların bir araya gelmelerine ve Taksim Meydanı'na doğru yürümelerine izin vermedi.

Kadınlar sloganlarla polisin eyleme izin verilmesini istedi. Kimi yerlerde kadınların polis barikatlarını yıkmaya çalıştığı görüldü.

BBC Türkçe'nin konuştuğu kadınlar bu yılki yürüyüşün en önde gelen taleplerinden birinin İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi olduğunu söylüyor.